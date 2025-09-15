A maçã é uma das frutas mais versáteis quando o assunto é sobremesa saudável. Rica em fibras, antioxidantes e naturalmente adocicada, ela se adapta a diferentes preparações, trazendo equilíbrio entre sabor e leveza. Pode ser usada tanto crua quanto cozida ou assada. Isso permite criar doces que atendem a quem busca praticidade, bem-estar e, ao mesmo tempo, um toque de aconchego e prazer na alimentação.

A seguir, aprenda a preparar 5 sobremesas saudáveis e deliciosas com maçã!

Bolo de maçã invertido

Ingredientes

Cobertura

2 maçãs fuji com casca fatiadas finamente

fuji com casca fatiadas finamente 2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de óleo de coco

Folhas de hortelã para finalizar

Massa

2 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/2 xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 1/2 xícaras de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de sal

Modo de preparo

Cobertura

Em uma frigideira, aqueça o óleo de coco com o mel em fogo baixo. Adicione as fatias de maçã e deixe caramelizar levemente por 3 a 5 minutos. Após, forre o fundo de uma forma de 20 cm com papel-manteiga e disponha as fatias de maçã em círculo. Reserve.

Massa

Em uma tigela, bata os ovos com o mel até ficar cremoso. Acrescente o óleo de coco e o leite vegetal, misturando bem. Junte as farinhas, a noz-moscada, a canela, o sal e por último o fermento. Misture até ficar homogêneo. Despeje a massa sobre as maçãs caramelizadas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35-40 minutos, até dourar e firmar. Espere 10 minutos, desenforme virando a forma sobre um prato para as maçãs ficarem por cima. Decore com folhas de hortelã e sirva em seguida.

Chips crocantes de maçã

Ingredientes

2 maçãs fuji

1 colher de chá de canela em pó

em pó 1 colher de chá de suco de limão

Modo de preparo

Lave bem as maçãs e corte em rodelas bem finas. Retire as sementes. Espalhe as fatias em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Pincele rapidamente com suco de limão e polvilhe a canela. Leve ao forno preaquecido a 100 °C por 1h30 a 2h, virando as fatias na metade do tempo. Retire do forno e deixe esfriar completamente. Sirva em seguida.

Pudim de chia com maçã

Ingredientes

4 colheres de sopa de sementes de chia

200 ml de leite de amêndoas

1 colher de chá de mel

1/2 colher de chá de essência de baunilha

1 maçã cortada em cubos

1 colher de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de mel

1/2 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a chia, o leite de amêndoas e o mel. Mexa bem e leve à geladeira por 4 horas ou de um dia para o outro, até formar consistência de pudim. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o óleo de coco em fogo baixo. Adicione os cubos de maçã, a canela e o mel. Cozinhe em fogo médio por 5-7 minutos, mexendo até a maçã ficar macia e levemente caramelizada. Distribua o pudim de chia em potinhos ou taças. Coloque a maçã caramelizada por cima ainda morna ou fria. Sirva em seguida.

Maçã recheada com nozes e frutas secas (Imagem: Tatiana Vorona | Shutterstock)

Maçã recheada com nozes e frutas secas

Ingredientes

2 maçãs fuji

2 colheres de sopa de nozes picadas

picadas 2 colheres de sopa de uva-passa

2 colheres de sopa de cranberry seco

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de mel

1 pitada de noz-moscada

1/3 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Lave bem as maçãs e corte a parte de cima para formar uma tampa. Retire o miolo e as sementes com cuidado, formando uma cavidade, mas mantendo a base intacta. Reserve. Em uma tigela, misture as nozes, a aveia, a uva-passa, o cranberry, a canela, a noz-moscada e o mel.

Coloque essa mistura dentro das maçãs, pressionando levemente. Disponha as maçãs em uma assadeira pequena. Adicione a água no fundo da assadeira para manter a umidade. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos para dourar levemente. Sirva em seguida.

Cookies de aveia com pedaços de maçã

Ingredientes

1 maçã cortada em cubos

1 xícara de chá de aveia em flocos finos

em flocos finos 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1/4 de xícara de chá de mel

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de fermento em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a aveia em flocos finos, a farinha de aveia, a canela, o fermento e o sal. Reserve. Em outra tigela, bata o ovo, o óleo e o mel até incorporar. Junte os ingredientes secos aos líquidos e misture bem. Acrescente os cubos de maçã e misture. Forre uma assadeira com papel-manteiga. Modele os cookies com a ajuda de uma colher, achatando levemente, e coloque na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 a 20 minutos, até dourarem levemente nas bordas. Retire do forno e deixe esfriar. Sirva em seguida.