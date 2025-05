5 sobremesas para surpreender no Dia das Mães

O Dia das Mães é mais do que uma data: é uma chance de retribuir, com pequenos gestos, tudo o que elas fazem em silêncio. Entre flores e abraços, uma sobremesa feita por você pode traduzir afeto de um jeito inesquecível. O sabor que emociona vai além dos ingredientes — ele nasce do cuidado de preparar algo único só para ela. Por isso, confira, a seguir, 5 sobremesas para surpreender!

Torta de limão com merengue suíço tostado

Ingredientes

Massa

200 g de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

50 g de açúcar

1 gema de ovo

1 pitada de sal

1 a 2 colheres de sopa de água gelada (se necessário)

Recheio

395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de suco de limão-siciliano

Raspas de 1 limão-siciliano

2 gemas de ovo peneiradas

Merengue suíço

3 claras de ovo

180 g de açúcar refinado

Gotas de limão a gosto

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. Junte a manteiga e amasse com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Depois, acrescente a gema e misture até ficar homogêneo. Se necessário, adicione água gelada aos poucos. Modele a massa, embale em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Em seguida, abra a massa e forre uma forma de fundo removível redonda. Fure com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até dourar.

Recheio

Enquanto a massa esfria, prepare o recheio misturando o leite condensado, o suco e as raspas de limão-siciliano e as gemas peneiradas. Despeje o recheio na massa e leve ao forno por mais 10 minutos, apenas para firmar.

Merengue suíço

Para o merengue, aqueça as claras com o açúcar em banho-maria, mexendo sempre, até dissolver os grãos (cerca de 65 °C). Bata na batedeira com as gotas de limão até formar picos firmes e brilhantes. Transfira para um saco de confeitar com bico pitanga e decore a torta. Use um maçarico para dourar o merengue ou leve ao forno bem quente por poucos minutos. Finalize com hortelã para decorar.

Chico balanceado

Ingredientes

6 bananas -prata maduras cortadas em rodelas

-prata maduras cortadas em rodelas 1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

500 ml de leite

395 g de leite condensado

2 gemas de ovo peneiradas

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

2 claras de ovo

4 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio o açúcar e a água até formar um caramelo dourado-claro. Adicione as rodelas de banana-prata e cozinhe por alguns minutos, até ficarem levemente macias e envolvidas no caramelo. Depois, espalhe essa mistura no fundo de um refratário e reserve.

Para o creme, misture em uma panela o leite, o leite condensado, as gemas e o amido de milho. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Retire do fogo, adicione a baunilha, misture bem e despeje sobre a camada de banana. Reserve.

Em seguida, em uma batedeira, bata as claras em neve e vá adicionando o açúcar aos poucos, até obter picos firmes e brilhantes. Espalhe o merengue sobre o creme, formando picos com as costas de uma colher. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 10 minutos ou até dourar levemente o merengue. Depois, coloque na geladeira. Sirva gelado.

Éclairs com cobertura de chocolate e amêndoas (Imagem: BUSRA BEDEL | Shutterstock)

Éclairs com cobertura de chocolate e amêndoas

Ingredientes

Massa choux

125 ml de água

125 ml de leite integral

100 g de manteiga

1 pitada de sal

1 colher de sopa de açúcar

150 g de farinha de trigo

4 ovos

Recheio (creme de confeiteiro)

500 ml de leite

4 gemas de ovo

100 g de açúcar

40 g de amido de milho

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 colher de sopa de manteiga

Cobertura

150 g de chocolate meio amargo

meio amargo 100 ml de creme de leite

Lascas de amêndoas tostadas a gosto

Modo de preparo

Coloque em uma panela a água, o leite, a manteiga, o sal e o açúcar e leve ao fogo até ferver. Retire do fogo, adicione a farinha de uma vez e mexa bem. Volte ao fogo, mexendo sempre até a massa formar uma bola que desgruda da panela. Deixe amornar e incorpore os ovos um a um, misturando bem até obter uma massa lisa e brilhante. Transfira para um saco de confeitar com bico liso e modele tiras sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos ou até dourar.

Para o recheio, ferva o leite em uma panela em fogo médio. Após, em uma tigela, misture as gemas, o açúcar e o amido até formar um creme. Adicione o leite aos poucos, mexendo, e volte ao fogo baixo, mexendo até engrossar. Desligue o fogo, adicione a baunilha e a manteiga, mexa bem e cubra com plástico-filme em contato.

Para a cobertura, derreta o chocolate meio amargo, em banho-maria, com o creme de leite até formar uma ganache lisa. Recheie os éclairs com o creme frio, corte com cuidado ou injete com bico. Banhe o topo no chocolate, decore com amêndoas e sirva gelado ou em temperatura ambiente.

Galette rústica de morango

Ingredientes

Massa

200 g de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada em cubos

1 colher de sopa de açúcar refinado

1 pitada de sal

4 colheres de sopa de água gelada

Recheio

400 g de morango fresco picado

fresco picado 3 colheres de sopa de açúcar demerara

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de extrato de baunilha

Finalização

1 gema de ovo batida

1 colher de sopa de açúcar cristal para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha, o açúcar e o sal. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, incorpore até formar uma farofa úmida. Acrescente a água aos poucos e amasse rapidamente até obter uma massa lisa. Forme um disco, embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture o morango com açúcar, amido de milho, suco de limão e baunilha. Reserve por 15 minutos. Abra a massa em formato circular sobre uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando cerca de meio centímetro de espessura. Disponha o recheio no centro, deixando as bordas livres. Dobre as bordas da massa sobre o recheio, formando pregas. Pincele as bordas com a gema e polvilhe açúcar cristal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos, até dourar. Sirva morna ou fria.

Sorvete de ricota com pistache e chocolate amargo

Ingredientes

400 g de ricota fresca

500 ml de creme de leite fresco

200 ml de leite integral

140 g de açúcar refinado

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de extrato de baunilha

100 g de pistache sem casca e sem sal

80 g de chocolate amargo picado

1 pitada de sal

Modo de preparo

Comece triturando os pistaches grosseiramente e reserve metade para a finalização. No liquidificador, coloque a ricota fresca esfarelada, o creme de leite, o leite integral, o açúcar, o mel, o extrato de baunilha e uma pitada de sal. Bata até obter uma mistura lisa e cremosa. Se desejar um sorvete ainda mais suave, passe essa base por uma peneira fina.

Transfira a mistura para um recipiente, adicione metade dos pistaches e o chocolate amargo picado. Misture delicadamente com uma espátula. Coloque a mistura em um recipiente com tampa e leve ao freezer. A cada 30 minutos, bata com um garfo ou fouet para quebrar os cristais de gelo. Repita esse processo por cerca de 3 horas, até obter uma textura cremosa. Na última etapa, incorpore os pistaches restantes por cima antes de congelar por mais 1 hora. Sirva em seguida.