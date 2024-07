5 sobremesas incríveis e fáceis com manga

A manga é uma fruta tropical apreciada por sua doçura e suculência, que a torna uma escolha popular para diversas receitas de sobremesas irresistíveis. Além de seu sabor marcante, ela possui uma textura macia e uma cor vibrante, que adiciona um toque visual atraente aos pratos. Ainda, sua versatilidade permite que seja utilizada em diversos preparos.

A seguir, confira 5 receitas práticas e irresistíveis que aproveitam ao máximo o sabor da manga!

Sorvete de manga

Ingredientes

3 mangas descascadas e picadas

descascadas e picadas 395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

Suco de 1 limão

Hortelã para decorar

Modo de preparo

Bata as mangas no liquidificador até obter um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão e bata novamente até ficar homogêneo. Despeje a mistura em um recipiente com tampa e leve ao congelador por pelo menos 4 horas. Depois, coloque no liquidificador e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por 2 horas. Sirva em seguida, decorado com folhas de hortelã.

Crepe de manga

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga derretida

2 mangas descascadas e picadas

1 colher de sopa de açúcar

Suco de 1 laranja

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, os ovos, o leite e a manteiga até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje uma concha da massa, espalhando bem para formar um crepe fino. Cozinhe por cerca de 1 minuto de cada lado. Repita o processo com o resto da massa. Reserve. Em uma panela, coloque as mangas, o açúcar e o suco de laranja. Leve ao fogo médio e cozinhe até as mangas ficarem macias. Recheie os crepes com as mangas e dobre ao meio ou enrole. Sirva em seguida.

Salada de frutas

Ingredientes

2 mangas descascadas e cortadas em cubos

6 morangos fatiados

2 kiwis descascados e cortadas em meia-lua

1 laranja descascada e cortada em gomos

1 cacho de uva

1 punhado de mirtilo

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as frutas cortadas. Adicione o suco de limão e o mel, mexendo delicadamente para incorporar. Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.

Gelatina cremosa de manga (Imagem: Rawl_G | Shutterstock)

Gelatina cremosa de manga

Ingredientes

2 mangas descascadas e picadas

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

48 g envelopes de gelatina incolor e sem sabor

incolor e sem sabor 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate a gelatina com a água e leve ao micro-ondas por 15 segundos para dissolver. Depois, bata as mangas no liquidificador até formar um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e a gelatina dissolvida e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura em taças individuais. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas ou até firmar. Sirva em seguida.

Creme de manga com iogurte

Ingredientes

2 mangas descascadas e picadas

340 g de iogurte natural

3 colheres de sopa de mel

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as mangas até formar um purê. Depois, bata o purê de manga com o iogurte, o mel e o suco de limão até ficar homogêneo. Distribua o creme em taças individuais. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir. Sirva em seguida.