A culinária mineira é conhecida por seus sabores marcantes e receitas que atravessam gerações. Além dos pratos tradicionais, as sobremesas também conquistam espaço, com combinações que valorizam ingredientes simples, como leite, frutas, ovos e amendoim. Com diferentes texturas e modos de preparo, os doces de Minas Gerais preservam costumes e tradições que fazem parte da identidade gastronômica do estado.

A seguir, confira receitas de sobremesas de Minas Gerais para conhecer os sabores da culinária mineira!

1. Doce de leite cremoso

Ingredientes

2 l de leite integral

500 g de açúcar cristal

1 pitada de bicarbonato de sódio

Modo de preparo

Em uma panela grande e de fundo grosso, coloque o leite integral e o açúcar cristal. Misture bem até dissolver o açúcar. Acrescente o bicarbonato de sódio e mexa delicadamente. Leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até começar a ferver. Fique atento para evitar que o leite transborde.

Assim que levantar fervura, reduza para fogo baixo e deixe cozinhar, mexendo regularmente com uma colher de pau ou espátula resistente ao calor. Conforme a mistura reduzir e começar a adquirir uma coloração dourada, aumente a frequência das mexidas para evitar que grude ou queime no fundo da panela.

Continue cozinhando até que o doce fique com uma cor caramelizada e uma consistência cremosa e espessa. Esse processo poderá levar de 1 hora e 30 minutos a 2 horas e 30 minutos, dependendo da panela e da intensidade do fogo.

Para verificar o ponto, coloque uma pequena porção do doce em um prato frio. Se ficar cremoso e escorrer lentamente, estará pronto. Lembre-se de que ele ficará mais firme depois de esfriar. Desligue o fogo e mexa por mais alguns minutos para ajudar a deixar a textura uniforme. Transfira o doce de leite para um recipiente limpo, deixe esfriar e sirva.

2. Goiabada cremosa

Ingredientes

1 kg de goiabas maduras , descascadas e picadas

, descascadas e picadas 500 g de açúcar

Suco de 1/2 limão

150 ml de água

Modo de preparo

Coloque as goiabas em uma panela com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe por aproximadamente 10 a 15 minutos, até que as frutas estejam macias. Desligue o fogo, espere amornar e bata a mistura no liquidificador até obter um purê homogêneo.

Passe o purê por uma peneira para retirar as sementes e deixar a goiabada com uma textura mais lisa. Transfira a polpa peneirada para uma panela grande e de fundo grosso. Acrescente o açúcar e o suco de limão, misturando bem. Leve ao fogo baixo e cozinhe, mexendo frequentemente com uma colher de pau ou espátula, para evitar que o doce grude no fundo da panela.

Continue o cozimento por aproximadamente 40 a 60 minutos, ou até que a mistura adquira uma coloração avermelhada mais intensa e uma consistência cremosa e encorpada. Para verificar o ponto, coloque uma pequena quantidade da goiabada em um prato frio. Se estiver espessa, mas ainda espalhar facilmente, estará pronta. Desligue o fogo e transfira a goiabada para um recipiente de vidro limpo. Deixe esfriar completamente antes de servir.

3. Doce de mamão verde

Ingredientes

3 xícaras de chá de açúcar

2 mamões verdes

3 canelas em pau

5 cravos-da-índia

1 colher de sopa de suco de limão

Água

Modo de preparo

Lave bem o mamão verde, descasque-o, retire as sementes e rale a polpa na parte grossa do ralador ou corte em tiras finas, conforme a textura desejada. Coloque o mamão ralado em uma tigela com água suficiente para cobri-lo e deixe de molho por aproximadamente 30 minutos. Depois, escorra e lave novamente.

Em uma panela grande, coloque o mamão, cubra com água limpa e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 10 minutos, escorra e reserve. Em outra panela de fundo grosso, adicione o açúcar e os 500 ml de água. Leve ao fogo médio, mexendo até dissolver o açúcar.

Acrescente os cravos-da-índia, as canelas e o suco de limão. Deixe a calda ferver por aproximadamente 5 minutos. Adicione o mamão pré-cozido à calda e misture delicadamente para incorporar os ingredientes. Reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 40 a 60 minutos, mexendo de vez em quando, até que o mamão fique macio, levemente translúcido e envolvido por uma calda mais espessa.

Se necessário, acrescente pequenas quantidades de água quente durante o cozimento para evitar que a calda seque antes de o mamão atingir a textura desejada. Desligue o fogo, deixe esfriar e transfira o doce para um recipiente de vidro limpo. Sirva em temperatura ambiente ou gelado.

Ambrosia (Imagem: tjncaldas | Shutterstock)

4. Ambrosia

Ingredientes

1 l de leite

500 g de açúcar

5 ovos batidos

2 cravos-da-índia

Suco de 1 limão

Casca de 1 limão

1 canela em pau

Modo de preparo

Em uma panela grande e de fundo grosso, coloque o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente o leite aos poucos, com cuidado, pois a mistura poderá borbulhar. Mexa até que o caramelo se dissolva completamente. Adicione os cravos-da-índia, a canela em pau e a casca de limão. Em seguida, acrescente o suco de limão e misture delicadamente para talhar o leite.

Despeje os ovos batidos aos poucos, distribuindo-os pela panela, sem mexer excessivamente, para permitir a formação dos grumos característicos da ambrosia. Reduza o fogo e cozinhe por aproximadamente 40 a 60 minutos, mexendo delicadamente de vez em quando, até que o doce adquira uma coloração dourada e a calda fique levemente espessa. Desligue o fogo, retire a canela, os cravos-da-índia e a casca de limão. Deixe esfriar, transfira para uma travessa e sirva.

5. Pé de moça

Ingredientes

500 g de amendoim torrado e sem casca

700 g de açúcar

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela grande e de fundo grosso, coloque o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a manteiga e misture bem. Em seguida, adicione o amendoim torrado e mexa até envolver todos os grãos no caramelo. Reduza o fogo, acrescente o leite condensado aos poucos e continue mexendo até obter uma mistura homogênea e consistente, que comece a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e despeje o doce em uma forma untada com manteiga, espalhando uniformemente com uma espátula. Deixe esfriar até ficar firme, mas ainda macio, e corte em quadrados. Sirva em seguida.