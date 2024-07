5 sobremesas da culinária francesa fáceis de fazer

A culinária francesa é famosa pela sofisticação e sabores requintados, e as sobremesas não são exceção. Apesar da fama de serem complexas, muitas dessas delícias podem ser preparadas de maneira simples, permitindo que qualquer pessoa traga um pouco da França para a sua cozinha.

A seguir, confira 5 sobremesas clássicas da gastronomia francesa que são fáceis de fazer e irão encantar seu paladar. De um delicado Mousse de chocolate a um refrescante Clafoutis de cereja, essas receitas trazem um toque de elegância e sabor às refeições. Confira!

Clafoutis de cereja

Ingredientes

250 g de cerejas frescas

3 ovos

100 g de açúcar

100 g de farinha de trigo

300 ml de leite

1 colher de chá de extrato de baunilha

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma forma, distribua as cerejas e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até obter uma mistura cremosa. Adicione a farinha e misture bem. Gradualmente, acrescente o leite e o extrato de baunilha, misturando até obter uma massa homogênea. Despeje a massa sobre as cerejas na forma e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 40 minutos ou até que o clafoutis esteja dourado e firme no centro. Deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.

Financiers

Ingredientes

125 g de manteiga

125 g de açúcar de confeiteiro

50 g de farinha de amêndoa

50 g de farinha de trigo

4 claras

1 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Unte formas de muffin pequenas com manteiga e reserve. Derreta a manteiga em uma panela até ficar levemente dourada. Deixe esfriar. Em uma tigela, misture o açúcar de confeiteiro, a farinha de amêndoas e a farinha de trigo. Adicione as claras à mistura seca e mexa até incorporar. Adicione a manteiga derretida e o extrato de baunilha, misturando bem. Despeje a massa nas formas preparadas e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 15 minutos, ou até que os financiers estejam dourados e firmes. Deixe esfriar antes de desenformar. Sirva em seguida.

Tarte aux pommes

Ingredientes

Massa

200 g de farinha de trigo

100 g de manteiga gelada e cortada em cubos

1 pitada de sal

1 colher de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de água gelada

Recheio

5 maçãs

50 g de açúcar

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de suco de limão

Mel para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha, o sal e o açúcar. Adicione a manteiga gelada e, com a ponta dos dedos, misture até obter uma farofa. Adicione a água gelada, uma colher de sopa de cada vez, misturando até que a massa comece a ficar uniforme. Forme uma bola com a massa, achate-a, embrulhe em um filme plástico e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos.

Recheio

Descasque as maçãs, retire o miolo e fatie-as finamente. Coloque as fatias de maçã em uma tigela e misture com o suco de limão para evitar que escureçam. Reserve

Montagem

Em uma superfície levemente enfarinhada, abra a massa em um círculo de aproximadamente 30 cm de diâmetro. Transfira a massa para uma forma de torta e ajuste a massa nas bordas. Arrume as fatias de maçã sobre a massa, começando do centro e indo em direção às bordas. Pincele as maçãs com a manteiga derretida e polvilhe com canela.

Leve a torta ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 40 minutos, ou até que as maçãs estejam macias e levemente douradas, e a massa esteja bem assada. Retire a torta do fogo e pincele as maçãs com mel para dar brilho. Deixe a torta esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.

Musse de chocolate (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Musse de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo

meio amargo 3 ovos

100 g de açúcar

200 ml de creme de leite

Chocolate em lascas a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, derreta o chocolate em banho-maria e deixe esfriar. Bata as claras em neve até formar picos firmes e reserve. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até ficar claro. Adicione o chocolate derretido à mistura de gemas e misture bem. Bata o creme de leite até formar picos suaves e incorpore à mistura de chocolate. Por fim, adicione as claras em neve delicadamente. Despeje a musse em taças e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas. Polvilhe com lascas de chocolate e sirva em seguida.

Galette des Rois (Imagem: margouillat photo | Shutterstock)

Galette des Rois

Ingredientes

2 discos de massa folhada

100 g de manteiga

100 g de açúcar

100 g de farinha de amêndoa

2 ovos

1 colher de chá de extrato de amêndoas

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 gema para pincelar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme espesso. Adicione a farinha de amêndoa, os ovos, o extrato de amêndoa e o extrato de baunilha e misture bem. Coloque um disco de massa folhada em uma assadeira forrada com papel manteiga. Espalhe o creme de amêndoas sobre a massa, deixando uma borda de 2 cm. Coloque o segundo disco de massa por cima e pressione as bordas para selar. Pincele a superfície com a gema e faça pequenos cortes decorativos na massa. Asse por aproximadamente 30 minutos. Deixe esfriar um pouco e sirva em seguida.