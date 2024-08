5 sobremesas coreanas para os fãs de dorama

Sobremesas coreanas são um verdadeiro deleite para fãs de doramas, pois transportam os espectadores para o universo das séries. Cada mordida pode trazer à tona a lembrança de uma cena especial ou de um personagem querido. Por isso, a seguir, confira como preparar algumas das receitas típicas da Coreia do Sul!

Bungeoppang

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

1 ovo

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de pasta de feijão-vermelho doce

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata o ovo até ficar homogêneo. Adicione o leite e o açúcar e misture bem. Acrescente os ingredientes líquidos aos secos e misture até formar uma massa homogênea. Reserve. Aqueça a forma de bungeoppang em fogo médio e unte levemente com manteiga.

Despeje uma pequena quantidade de massa na forma, cobrindo o fundo. Adicione uma colher de chá de pasta de feijão-vermelho no centro da massa. Cubra o recheio com mais um pouco de massa. Feche a forma e cozinhe por cerca de 3 minutos de cada lado, até que o bolinho esteja dourado e crocante por fora. Retire o bungeoppang da forma e deixe esfriar um pouco antes de servir.

Hotteok

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento biológico seco

3/4 de xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

picadas 1 colher de chá de canela em pó

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o fermento biológico seco com a água morna e o açúcar. Deixe descansar até começar a espumar. Adicione o óleo vegetal, a farinha de trigo e o sal à mistura de fermento. Misture até formar uma massa homogênea. Sove a massa por cerca de 5 minutos ou até que ela fique macia e elástica. Cubra a massa com um pano úmido e deixe crescer em um lugar morno até dobrar de tamanho. Reserve. Em uma tigela pequena, misture o açúcar mascavo, as nozes picadas e a canela. Reserve.

Após a massa crescer, divida-a em 8 partes iguais. Achate cada pedaço de massa na palma da mão e coloque uma colher de sopa do recheio de nozes no centro. Feche a massa sobre o recheio, formando uma bolinha. Em seguida, aqueça uma frigideira com óleo vegetal em fogo médio. Coloque as bolinhas de massa na frigideira com o lado fechado para baixo. Achate-as suavemente com uma espátula. Frite por 3 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e crocantes por fora e o recheio esteja derretido. Retire da frigideira e sirva quentes.

Injeolmi

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de arroz glutinoso

1/4 de colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de farinha de soja torrada

torrada 2 colheres de sopa de açúcar

1/4 de colher de chá de sal

Farinha de soja torrada para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de arroz glutinoso com o sal. Adicione a água aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e levemente pegajosa. Transfira a massa para uma tigela própria para micro-ondas. Cozinhe a massa no micro-ondas em alta potência por cerca de 3 minutos. Retire do micro-ondas, mexa a massa com uma espátula e cozinhe por mais 2 minutos até ficar transparente, pegajosa e completamente cozida. Reserve.

Misture a farinha de soja torrada com o açúcar e o sal em um prato raso. Reserve. Transfira a massa cozida para uma superfície enfarinhada com farinha de soja. Usando uma espátula ou as mãos, achate a massa até que tenha cerca de 1 cm de espessura. Corte a massa em pequenos quadrados ou retângulos. Passe cada pedaço na mistura de farinha de soja com açúcar para cobrir todos os lados. Sirva em seguida.

Yakgwa

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/4 de xícara de chá de óleo de gergelim

1/4 de xícara de chá de vinho de arroz

2 xícaras de chá de mel

1/4 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de água

1/4 de xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de gengibre ralado

ralado Óleo para fritar e untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o óleo de gergelim até que a mistura fique parecida com uma farofa. Adicione o vinho, metade do mel e 1/4 de xícara de chá de água. Misture bem até formar uma massa homogênea. Se a massa estiver muito seca, adicione um pouco mais de água. Sove a massa levemente por cerca de 5 minutos e depois cubra com um pano úmido. Deixe descansar por 30 minutos. Abra a massa sobre uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo até que tenha cerca de 1 cm de espessura. Use um cortador de biscoitos para modelar os biscoitos.

Com um palito, faça pequenos furos na superfície dos biscoitos para que a calda penetre melhor após a fritura. Aqueça o óleo em uma panela a cerca de 160 °C. Frite os biscoitos em pequenas porções até que fiquem dourados, virando-os para garantir que cozinhem uniformemente. Retire os biscoitos do óleo e coloque-os sobre papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Reserve.

Em uma panela, misture o restante do mel, a 1/2 xícara de chá de água, o açúcar e o gengibre. Leve ao fogo médio e aqueça até que o açúcar se dissolva completamente. Depois, mergulhe os biscoitos fritos na calda, certificando-se de que fiquem bem cobertos. Deixe que absorvam a calda por cerca de 1 hora. Retire-os da calda e coloque-os sobre uma grade para escorrer o excesso. Sirva em temperatura ambiente.

Hodugwaja

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 colher de chá de fermento em pó

1/4 de colher de chá de sal

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de óleo vegetal

1/2 xícara de chá de pasta de feijão-vermelho doce

doce 1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Em outra tigela, bata o ovo até ficar homogêneo e adicione o leite e o óleo vegetal. Misture bem. Combine os ingredientes líquidos com os secos e misture até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve. Em outra tigela, misture a pasta de feijão-vermelho doce com as nozes picadas. Reserve.

Em uma máquina de waffle, coloque uma pequena quantidade de massa e, em seguida, adicione uma colher de chá do recheio de feijão-vermelho. Cubra o recheio com mais um pouco de massa. Feche a máquina e asse até que a massa esteja dourada e bem cozida por dentro. Deixe esfriar um pouco antes de servir.