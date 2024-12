5 sobremesas com uva para atrair prosperidade e paz em 2025

Na transição para um novo ano, as uvas sempre ocupam um lugar especial nas mesas de celebração, carregando significados profundos de sorte e harmonia. Mais do que um símbolo, elas são ingredientes perfeitos para criar sobremesas saborosas e inesquecíveis. Se você quer começar 2025 com boas vibrações e momentos deliciosos ao lado de quem ama, confira receitas com uvas que prometem agradar a todos!

Musse de uva

Ingredientes

2 xícaras de chá de uva roxa sem sementes

395 g de leite condensado

300 g de creme de leite

20 g de gelatina incolor sem sabor

200 ml de água quente

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as uvas até obter uma pasta. Em um recipiente, dissolva a gelatina em água e adicione-a no liquidificador com o leite condensado e o creme de leite. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, transfira para um refratário. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas. Sirva em seguida.

Torta de uva verde

Ingredientes

Massa

200 g de biscoito de maisena

100 g de manteiga derretida

Recheio

500 g de uva verde sem sementes

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de amido de milho

Água

Cobertura

200 ml de creme de leite

200 g de chocolate branco derretido

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, triture os biscoitos até obter uma farinha. Transfira para um recipiente e adicione a manteiga derretida. Misture até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível com a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque as uvas, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio para cozinhar até que as uvas estejam macias e soltem seu suco. Logo após, dissolva o amido de milho em um pouco de água e adicione à mistura de uvas. Mexa constantemente até engrossar, desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Depois, despeje o recheio sobre a massa já assada e distribua de maneira uniforme.

Cobertura

Em um recipiente, misture o creme de leite com o chocolate branco derretido até obter uma mistura homogênea. Espalhe a cobertura sobre o recheio na torta. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva gelada.

Espetinho de uva com chocolate (Imagem: VICUSCHKA | Shutterstock)

Espetinho de uva com chocolate

Ingredientes

250 g de uva roxa sem semente

80 g de chocolate meio amargo

meio amargo Palitos de espetinho

Modo de preparo

Coloque o chocolate em um recipiente e derreta no micro-ondas por 30 segundos. Em seguida, espete as uvas nos palitos. Mergulhe as uvas no chocolate derretido, garantindo uma cobertura uniforme. Logo após, coloque os espetinhos em uma bandeja forrada com papel-manteiga. Deixe o chocolate endurecer na geladeira. Sirva em seguida.

Pavê de uva e creme de limão

Ingredientes

200 g de biscoito champanhe

1 xícara de chá de suco de uva integral

de uva integral 3 colheres de sopa de água

395 g de leite condensado

1/2 xícara de chá de suco de limão

200 g de creme de leite

2 xícaras de chá de uvas roxas cortadas ao meio e sem sementes

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de uva com a água para umedecer os biscoitos. Reserve. Para o creme, no liquidificador, bata o leite condensado com o suco de limão até engrossar. Adicione o creme de leite e bata para misturar. Em uma travessa, monte camadas alternadas de biscoitos umedecidos, creme e uvas. Finalize com creme e decore com as uvas restantes. Leve à geladeira por 3 horas antes de servir.

Sorbet de uva com hortelã

Ingredientes

500 g de uvas roxas sem sementes

Suco de 1 limão

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata as uvas com o suco de limão e coe para retirar as cascas. Em uma panela, aqueça o açúcar e a água até formar uma calda leve. Deixe esfriar e misture ao suco de uva coado. Transfira a mistura para um recipiente e leve ao freezer, mexendo a cada 30 minutos para obter uma textura cremosa. Repita o processo por 4 horas ou até congelar. Sirva em taças e decore com folhas de hortelã.