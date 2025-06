5 sintomas que podem indicar problemas circulatórios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A saúde da circulação sanguínea é fundamental para o bom funcionamento do corpo, pois é por meio dela que o oxigênio e os nutrientes chegam a todas as células. Quando o sistema circulatório não funciona adequadamente, diversos órgãos podem ser prejudicados.

Problemas de circulação muitas vezes se desenvolvem de forma silenciosa, sem causar dor imediata, mas o corpo geralmente emite sinais de alerta. Segundo a médica Camila Caetano, cirurgiã vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), identificar precocemente os sintomas é fundamental para garantir qualidade de vida e evitar complicações como tromboses, insuficiência venosa crônica ou até úlceras varicosas.

Sinais de alerta para a saúde circulatória

Confira, a seguir, os principais sintomas que podem indicar problemas circulatórios:

Dor e sensação de peso nas pernas, especialmente no fim do dia; Cãibras frequentes e fraqueza muscular, que podem indicar má oxigenação dos tecidos; Tornozelo de coloração marrom ou acastanhada identificando dermatite ocre; Presença de varizes e vasinhos, que demonstram dilatação dos vasos; Feridas ou úlceras de difícil cicatrização nas pernas, sinal de estágio avançado da doença venosa.

Esses sintomas podem ser agravados por fatores como sedentarismo, obesidade, problemas hormonais, histórico familiar e o hábito de passar longos períodos em pé ou sentado.

O uso de meias de compressão ajuda a regular a circulação sanguínea (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock)

Importância do diagnóstico e do início precoce do tratamento

Camila Caetano explica que muitas pessoas convivem com sinais claros de má circulação, mas só procuram ajuda quando a dor se torna insuportável ou surgem feridas. “Quanto antes o problema for identificado, maiores são as chances de controle e prevenção de complicações. A saúde vascular deve ser levada a sério”, alerta.

Além do diagnóstico clínico, exames de imagem como o doppler venoso ajudam a identificar obstruções, refluxos e outras alterações na circulação. “O tratamento pode envolver mudanças no estilo de vida, uso de meias de compressão, medicamentos ou procedimentos minimamente invasivos”, completa a médica.

Por Júlia Oliveira