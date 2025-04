Entre os elementos mais poderosos da natureza, o Sol ocupa um lugar especial nas práticas espirituais e nos rituais de autocuidado. Muito além da luz e do calor que oferece, ele simboliza clareza de pensamentos, energia vital e força de realização. Não à toa, muitas simpatias se baseiam nessa fonte natural para intensificar desejos, limpar energias e abrir caminhos.

“O Sol é uma das fontes mais potentes de energia da natureza. Quando usamos essa força em rituais e simpatias, potencializamos nossas intenções com luz, clareza e poder de realização”, explica Arthur Peroni, consultor esotérico da iQuilibrio, que complementa: “Simpatias que envolvem o Sol ajudam a trazer consciência, dissolver energias densas e atrair o que há de melhor para cada pessoa”.

A seguir, Arthur Peroni lista 5 simpatias para utilizar a energia do Sol a seu favor!

1. Simpatia do Sol para ganhar dinheiro

Materiais

Uma bijuteria dourada

Modo de fazer

Em um domingo ensolarado, deixe a bijuteria exposta ao Sol por uma hora e repita o seguinte: “Ó, Divino Sol, tu, que iluminas tudo e a todos, deixe que sua força chegue à minha vida financeira, fazendo com que tudo prospere! Abençoe este amuleto, e por onde ele estiver, o dinheiro vai prosperar!”. Use a peça energizada como amuleto. Caso alguém toque nela, repita o processo.

2. Simpatia contra inveja

Materiais

500 ml de água quente

1 vidro de boca larga

3 folhas de louro

Modo de fazer

Despeje a água no vidro e deixe descansar por 10 minutos. Descarte a água, seque o vidro ao Sol por 15 minutos e, à noite, adicione as folhas de louro. Tampe e deixe sob a luz da Lua. No dia seguinte, jogue as folhas fora com intenção de afastar a inveja.

3. Simpatia com Sol para afastar energias ruins

Materiais

1 trevo-de-quatro-folhas (de qualquer material)

Sal grosso

Modo de fazer

Deixe o trevo-de-quatro-folhas ao Sol durante todo o dia. À noite, passe sal grosso sobre ele e coloque sob a luz da Lua. Guarde em sua bolsa ou carteira como amuleto de proteção.

Simpatias com a espada-de-são-jorge e o Sol podem ajudar na superação de desafios (Imagem: Vipul1989 | Shutterstock)

4. Simpatia para abrir caminhos

Materiais

1 folha de espada-de-São-Jorge.

Modo de fazer

Durante 7 manhãs seguidas, segure a folha apontada para o Sol e diga: “Poderoso Astro-Rei, enviai força e energia para que eu possa vencer todas as dificuldades e ser muito feliz”. Guarde a folha em local oculto. No oitavo dia, descarte-a em uma lixeira distante de casa.

5. Simpatia para conquistar a pessoa amada

Em um dia ensolarado, vá para um lugar onde você possa estar sozinho(a) sob os raios solares. De costas, repita 13 vezes o nome da pessoa que deseja conquistar. Em seguida, vire-se para frente e diga: “Poderoso Sol, dai-me o coração de (nome da pessoa amada), faça com que ele(a) só pense em mim”.

Energia solar: aliada para transformar a realidade

Segundo Arthur Peroni, o mais importante em qualquer ritual é a fé e a conexão genuína com aquilo que se deseja. “A energia do Sol já está disponível para todos nós diariamente. Mas quem a ativa é a intenção verdadeira, é o coração vibrando junto com o desejo”, afirma.

Ele explica que, ao realizar uma simpatia com foco e espiritualidade, você está enviando um sinal claro para o universo. “Quando unimos essa força solar à confiança no invisível, abrimos portais de realização. É nesse momento que o impossível começa a se tornar possível. Não é magia no sentido fantasioso, é energia canalizada com propósito”, completa.

Por Rebeca Pizzico