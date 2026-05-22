Junho chega trazendo um clima de renovação, romantismo e esperança para quem deseja abrir caminhos no amor e atrair mais sorte para a vida. Com as festas juninas, o período também é conhecido pelas tradições espirituais e simpatias populares, passadas de geração em geração. Para quem acredita na força da intenção e da energia, este pode ser um ótimo momento para manifestar novos desejos e fortalecer a autoestima.
A seguir, confira 5 simpatias para atrair sorte e amor em junho!
1. Simpatia da maçã para atrair um novo amor
Essa simpatia simboliza o florescimento afetivo e a abertura para novas conexões.
Materiais
- 1 maçã bonita
- 1 papel pequeno
- Caneta
- Jardim ou vaso com flores
Como fazer
Na primeira sexta-feira de junho, pegue uma maçã bem bonita e escreva seu nome e o que deseja viver no amor em um papel pequeno. Coloque o papel dobrado dentro da fruta e deixe em um jardim ou vaso com flores. Enquanto faz isso, mentalize relações saudáveis, leves e felizes.
2. Banho de canela para abrir caminhos
A canela é conhecida por atrair prosperidade, magnetismo e boas oportunidades.
Materiais
- 1 l de água
- 3 canelas em pau
Como fazer
Em uma panela, coloque a água e as canelas e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e espere amornar. Depois do banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo, imaginando sorte, abundância e novas oportunidades chegando até você. O ideal é fazer essa simpatia no início do mês ou em uma sexta-feira.
3. Simpatia da vela rosa para fortalecer o amor-próprio
Antes de buscar um relacionamento, fortalecer o amor-próprio pode ser essencial. Essa prática ajuda a trabalhar a energia emocional e a atrair relações mais equilibradas.
Materiais
- 1 vela rosa
- 1 papel
- Caneta
Como fazer
Acenda uma vela rosa em um local seguro e escreva em um papel tudo aquilo que deseja sentir sobre si: confiança, autoestima, segurança e amor. Deixe o papel ao lado da vela até ela terminar de queimar.
4. Simpatia da moeda para ter mais sorte financeira
Em junho, muitas pessoas também aproveitam para renovar as energias da vida financeira.
Materiais
- 1 moeda dourada
- Pote com arroz
Como fazer
Pegue uma moeda dourada e deixe dentro de um pote com arroz durante uma noite inteira. No dia seguinte, carregue a moeda na carteira durante todo o mês como símbolo de prosperidade e abertura de caminhos materiais.
5. Simpatia com flores para atrair boas energias
As flores representam beleza, renovação e boas vibrações.
Materiais
- Flores amarelas ou rosas
- 1 recipiente com água
- Algumas gotas do perfume de sua preferência
Como fazer
Coloque flores amarelas ou rosas em um recipiente com água e algumas gotas do seu perfume favorito. Deixe próximo à entrada da casa por sete dias, mentalizando alegria, amor e sorte entrando na sua vida. Além de perfumar o ambiente, o ritual ajuda a criar uma atmosfera mais leve e acolhedora.