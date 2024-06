Em 13 de junho comemora-se o dia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro. Para celebrar essa data, que tal aprender algumas simpatias e orações para proteger o seu relacionamento ou encontrar um amor? Segundo a espiritualista Juliana Viveiros, elas podem te ajudar a alcançar com mais facilidade aquilo que você deseja para a relação a dois.

Mas lembre-se que o “ingrediente” principal é a sua fé! Você precisa acreditar para conseguir direcionar sua energia com mais firmeza. “Santo Antônio é muito conhecido por auxiliar em questões amorosas, e a simpatia desse santo é uma das mais fortes”, afirma a espiritualista, que recomenda acreditar no poder do santo, reconhecer a magia que ele transmite e tentar as simpatias e orações a seguir. Confira!

1. Simpatia para conseguir um amor

Materiais

7 rosas

1 vaso de vidro

Água para as flores ​

​ 1 imagem de Santo Antônio

Modo de fazer

Coloque as rosas dentro do vaso de vidro com a água. Deixe o vaso com a rosa em frente à imagem de Santo Antônio (no dia 13 de junho). Todos os dias faça uma oração ao Santo pedindo pela benção de conhecer alguém especial. Quando as rosas murcharem, retire-as do vaso e deixe-as perto de uma igreja em que muitos casamentos costumam ser realizados.

2. Simpatia para decidir entre dois amores

Materiais

1 vela branca

Modo de fazer

Acenda a vela branca e reze três Pai-Nossos para o santo. Após, aguarde a ajuda do intercessor e fique atento, pois você pode descobrir algum segredo ou defeito sobre um de seus amores.

3. Simpatia para casar

Para que a simpatia se realize, você precisa ter fé e direcionar sua energia com firmeza (Imagem: Wedding and lifestyle | Shutterstock)

Materiais

1 rosa com espinhos

1 perfume que você normalmente usa

Modo de fazer

Retire os espinhos da rosa e coloque-os dentro do frasco do seu perfume. Peça para Santo Antônio tirar do caminho do casal tudo que impeça o casamento. Deixe a rosa próxima a uma igreja em que são realizados muitos casamentos. Use o perfume sempre que for encontrar o seu amor.

4. Oração para reatar laços

Meu Santo Antônio, que cuida da felicidade humana, no amor eu te rogo que façais (nome do ex-companheiro) me amar profundamente, que ele chegue atrás de mim como as ervas do campo chegam aos pés da cruz. Tudo me dará, nada me esconderá, nada me negará e ser-me-á sempre fiel. Que (nome do ex-companheiro) venha à minha procura. Que (nome do ex-companheiro) não tenha um segundo de sossego na sua vida enquanto estiver longe de mim a partir deste momento! Amém.

5. Oração para encontrar um namorado

Meu grande amigo, Santo Antônio, tu que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida, para os meus anseios.

Defende-me dos perigos, afastes de mim os fracassos, as desilusões e desencantos. Faz que eu seja realista, confiante, digno e alegre.

Que eu encontre um namorado que me agrade, seja trabalhador(a), virtuoso(a) e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida a dois com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social.

Que meu namoro seja feliz e meu amor sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé.

Assim seja.

Tenha fé e gratidão

Santo Antônio possui uma forte ligação com Deus e, principalmente, com o menino Jesus. Foi Cristo que o guiou para o caminho de fé e amor Divino. Com essas simpatias e orações você conseguirá o auxílio do Santo e a ajuda divina. “Tenha fé e realize a simpatia de todo seu coração. Não se esqueça de sempre agradecer quando for atendido(a)”, orienta a espiritualista Juliana Viveiros.

Por Luana Farias e Redação EdiCase

Em Curitiba Procura por tranquilidade valoriza imóveis de bairros pacatos Inaugurada! Linha Verde terá nova linha de ônibus e Ligeirão com rota ampliada Perigo Cachorro leva choque em bairro nobre de Curitiba