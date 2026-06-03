5 simpatias de Santo Antônio para atrair e fortalecer o amor

Junho é conhecido por reunir duas tradições muito queridas pelos brasileiros: o Dia dos Namorados e as festas juninas. Entre os santos celebrados nesse período, Santo Antônio ocupa um lugar especial. Popularmente conhecido como o santo casamenteiro, ele costuma ser lembrado por quem deseja encontrar um novo amor ou fortalecer os laços de um relacionamento.

Para aqueles que buscam uma vida amorosa mais harmoniosa, marcada por respeito, companheirismo e boas energias, as simpatias dedicadas a Santo Antônio seguem como uma tradição repleta de fé e significado. Mais do que promessas de resultados, elas representam uma forma de direcionar intenções e cultivar esperança. A seguir, confira cinco simpatias populares para atrair e fortalecer o amor.

1. Simpatia da fita vermelha para conexão no amor

Em uma sexta-feira, escreva seu nome em uma fita vermelha e faça uma oração para Santo Antônio, pedindo um relacionamento saudável e feliz. Guarde a fita dentro de um livro ou em uma gaveta onde ninguém mexa. A simpatia simboliza a atração de uma conexão amorosa baseada em carinho, cumplicidade e compromisso.

2. Simpatia da vela branca para Santo Antônio

Acenda uma vela branca para Santo Antônio e coloque ao lado um copo com água. Enquanto a vela queima, faça uma oração pedindo proteção para sua vida amorosa e sabedoria para reconhecer uma pessoa que realmente combine com você. Após a vela se apagar completamente, despeje a água em um jardim ou em um vaso de plantas.

A simpatia das rosas pode ajudar na atrair um namoro leve e feliz (Imagem: Aliaksander Pakhuchy | Shutterstock)

3. Simpatia das rosas

Coloque três rosas em um vaso com água e deixe diante de uma imagem de Santo Antônio durante uma noite. Antes de dormir, faça seu pedido para viver um namoro leve, feliz e abençoado. No dia seguinte, entregue as flores para alguém especial ou deixe-as em um local bonito da natureza como forma de agradecimento.

4. Simpatia de Santo Antônio para adoçar o amor

Escreva em um papel as qualidades que deseja encontrar em um relacionamento. Dobre o papel e coloque-o dentro de um pote pequeno com mel. Faça uma oração para Santo Antônio pedindo que sua vida amorosa seja preenchida por respeito, afeto e harmonia. Guarde o pote em um local reservado até sentir que seu pedido foi atendido.

5. Simpatia da aliança simbólica

Pegue uma aliança, anel ou outro objeto circular e coloque-o aos pés de uma imagem de Santo Antônio durante a noite de 12 para 13 de junho. Faça uma oração pedindo que seu próximo relacionamento seja construído sobre bases sólidas e sinceras. No dia seguinte, use o objeto ou guarde-o como um amuleto de boas energias para o amor.