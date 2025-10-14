No amor, o signo de Escorpião é intenso, apaixonado e profundamente emocional. Regido por Plutão, o planeta da transformação e dos mistérios, o escorpiano vive os relacionamentos com entrega total e busca conexões que vão além da superfície. Ele valoriza a lealdade, a confiança e a verdade, e tende a ser extremamente protetor com quem ama.

“Procura pessoas que possam entender a intensidade dele e não costuma gostar de relações superficiais”, conta a astróloga Thaís Mariano. No entanto, também pode ser ciumento e possessivo, pois sente tudo de forma profunda e teme perder o vínculo emocional que construiu. “Isso o leva a um grande desafio: a necessidade de controle, incluindo o ciúme e a possessividade. Quer controlar até o que o outro pensa e sente”, alerta a especialista.

A seguir, a astróloga lista os 5 signos com maior compatibilidade amorosa com Escorpião!

1. Touro

A relação entre Escorpião e Touro envolve bastante lealdade, dedicação e persistência (Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock)

Escorpião e Touro é um casal que costuma experimentar forte atração, embora ambos compartilhem traços de possessividade, ciúme e teimosia, fatores que podem originar conflitos. Por outro lado, a lealdade, a dedicação e a persistência que compartilham podem gerar muita identificação.

São opostos complementares e, por isso, têm muito o que aprender juntos. Podem conquistar grandes objetivos nessa parceria, seja ela amorosa ou profissional. Contudo, para que isso ocorra, precisam cultivar a tolerância e o diálogo.

2. Escorpião

A relação entre Escorpião e Escorpião é de muita intensidade e sintonia (Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock)

Escorpião com Escorpião é uma combinação que transborda intensidade e que pode gerar muita sintonia e comprometimento. Ao mesmo tempo, pode haver um choque devido a personalidades tão parecidas. Eles veem no outro algo que não gostam em si. Além disso, a relação entre escorpianos é normalmente permeada por ciúmes e disputas de poder.

3. Aquário

A relação entre Escorpião e Aquário é repleta de curiosidade e cumplicidade (Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock)

A relação entre Escorpião e Aquário é muito interessante. É possível tanto fluir muito bem quanto gerar conflitos. Isso porque são signos que carregam em si um enigma e atitudes que nem sempre são possíveis de prever. Além disso, a curiosidade pode levá-los a se atraírem e, a partir disso, a desenvolverem uma cumplicidade.

4. Peixes

A relação entre Escorpião e Peixes é de muita entrega e sensibilidade (Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock)

Escorpião e Peixes são signos que apresentam muita sensibilidade. Portanto, devem tomar cuidado para não se magoarem. Funcionam muito bem quando caminham em busca da evolução espiritual juntos. Além disso, se entregam completamente quando estão apaixonados.

Contudo, o jeito controlador do escorpiano pode afastar o pisciano, que também incomoda Escorpião pela dificuldade em assumir compromissos. Neste caso, é essencial equilibrar a intensidade emocional para promover uma relação mais harmônica.

5. Libra

A relação entre Escorpião e Libra tende a dar certo, com um ajudando nas necessidades do outro (Imagem: Yury Dmitrienko | Shutterstock)

Escorpião e Libra é uma relação com chances de dar certo, porém com alguns desafios no caminho. O libriano tende a ser compreensivo, mas costuma gostar de uma vida social agitada. Por sua vez, o escorpiano é mais reservado. Libra pode ajudar Escorpião a se comunicar mais, e o escorpiano auxilia Libra a ter mais profundidade nos aprendizados e nas relações.