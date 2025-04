5 séries e filmes para ver na Max em maio de 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de maio chega com grandes estreias na Max, trazendo lançamentos que exploram diversos gêneros e temas profundos. A plataforma apresenta novas temporadas aguardadas por fãs de séries consagradas como “Rick & Morty”, que retorna com suas aventuras interdimensionais e humor ácido, “And Just Like That”, que acompanha Carrie, Miranda e Charlotte enfrentando novos desafios da vida adulta em Nova York, além de “Duster”, um drama policial ambientado nos anos 1970, criado por J.J. Abrams.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos da Max em maio!

1. Malditos (02/05)

Em “Malditos”, Sara arriscará tudo para salvar sua família e comunidade (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série de suspense policial francesa se passa na região da Camargue, onde uma comunidade cigana luta para sobreviver diante da ameaça de submersão causada pela elevação do nível do mar. Sara (Céline Sallette), junto aos filhos Jo (Pablo Cobo) e Tony (Darren Muselet), tenta proteger a família da expulsão iminente. Para garantir a segurança de todos, ela precisará enfrentar dilemas morais e se envolver em atividades perigosas, enquanto carrega o peso de um segredo sombrio que assombra a família há sete anos.

2. Duster (15/05)

Em “Duster”, Nina e Jim vão precisar unir forças para derrubar um sindicato criminoso (Imagem: Reprodução digital | Max)

Ambientada no sudoeste americano em 1972, a produção acompanha Nina (Rachel Hilson), a primeira mulher negra a se tornar agente do FBI, que se alia a Jim (Josh Holloway), um ousado motorista de fuga, para derrubar um sindicato criminoso em ascensão. À medida que se infiltram nesse mundo perigoso, enfrentam desafios cada vez maiores, em que as fronteiras entre dever e traição se tornam cada vez mais nebulosas. Criada por J.J. Abrams, a série promete uma trama intensa, explorando coragem, sacrifício e sobrevivência em um cenário marcado por crime e corrupção.

3. Rick & Morty – 8ª temporada (26/05)

Na 8ª temporada de “Rick & Morty”, avô e neto seguem suas expedições arriscadas no espaço (Imagem: Reprodução digital | Max)

A nova temporada da consagrada animação traz 10 episódios e segue acompanhando Rick Sanchez, um gênio instável, extravagante e autodestrutivo, que leva seu neto inseguro, Morty Smith, a embarcar em expedições arriscadas por dimensões alternativas, universos paralelos e planetas desconhecidos.

Abordando questões profundas como existencialismo, avanços tecnológicos e dinâmicas familiares com humor ácido e irreverente, a produção conquistou uma base fiel de admiradores e se firmou como um ícone da cultura pop. Nesta nova fase, a família Smith embarca em missões ainda mais imprevisíveis.

4. And Just Like That – 3ª temporada (29/05)

Em “And Just Like That”, Carrie e as amigas enfrentam os desafios da meia-idade em Nova York (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série segue Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) e Charlotte York (Kristin Davis) enquanto enfrentam os desafios da meia-idade em Nova York. Carrie se muda para uma nova casa no Gramercy Park e começa a escrever seu primeiro romance de ficção, enquanto lida com seu relacionamento complicado com Aidan.

Enquanto isso, Miranda explora um novo affair com uma colega de trabalho, e Charlotte enfrenta os desafios de criar filhos adolescentes. A temporada promete trazer novas dinâmicas, abordando temas como autodescoberta, relações e a vida adulta, mantendo a essência que fez a série ser tão amada pelos fãs ao longo dos anos.

5. Mountainhead (31/05)

No filme “Mountainhead”, um grupo de bilionários se reúne para enfrentar suas seguranças em meio a uma crise global (Imagem: Reprodução digital | Max)

O drama psicológico é dirigido por Jesse Armstrong, criador da aclamada série “Succession”, e estrelado por Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef e Cory Michael Smith. O filme acompanha um grupo de bilionários que se reúne para enfrentar suas inseguranças e questões pessoais em meio a uma crise global. À medida que o mundo ao redor deles se torna mais instável, eles precisam confrontar dilemas existenciais sobre poder, responsabilidade e o sentido da vida.