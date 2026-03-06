Março é um ótimo momento para começar novas histórias — especialmente aquelas que cabem facilmente na rotina. Para quem gosta de maratonar sem precisar se comprometer com muitas temporadas, as séries curtinhas surgem como uma alternativa prática e envolvente, com tramas bem construídas e poucos episódios.
Entre produções baseadas em fatos reais, comédias cheias de situações inesperadas, ficção científica reflexiva e histórias marcadas por mistério e ação, há opções variadas para diferentes gostos. A seguir, veja 5 séries curtinhas para maratonar em março de 2026!
1. Crashing (2016) – 6 episódios
A comédia britânica acompanha um grupo de jovens que passa a viver em um antigo hospital desativado em Londres. Eles participam de um programa chamado “Property Guardians”, no qual moradores ocupam prédios vazios para preservá-los, pagando aluguel mais acessível.
Dividindo o mesmo espaço, os personagens lidam com conflitos cotidianos, romances malresolvidos, segredos e amizades colocadas à prova. A convivência intensa dentro do prédio cria situações imprevisíveis, alternando momentos divertidos, constrangedores e emocionais.
Onde assistir: Netflix.
2. Chernobyl (2019) – 5 episódios
A minissérie retrata os desdobramentos da explosão que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl em 1986. A história acompanha diferentes pessoas envolvidas na crise — entre elas cientistas, trabalhadores da usina, bombeiros e representantes do governo —, que precisam agir rapidamente diante de uma situação de grande risco.
À medida que a contaminação se espalha, especialistas buscam entender o que aconteceu e tentam reduzir os danos provocados pela radiação. Paralelamente, surgem tensões políticas e tentativas de minimizar o problema, enquanto decisões urgentes colocam diversas vidas em perigo. Com abordagem realista e narrativa intensa, a produção mostra os efeitos do desastre na população.
Onde assistir: HBO Max.
3. Sozinhos (2021) – 7 episódios
A produção apresenta narrativas independentes que acompanham personagens em momentos marcantes de suas trajetórias. Cada episódio traz um ponto de vista diferente, explorando experiências pessoais ligadas à tecnologia, ao tempo e às escolhas que moldam a vida.
Ao longo dessas histórias, os protagonistas lidam com lembranças, decisões difíceis e questionamentos sobre quem são e qual é seu lugar no mundo. As tramas mostram como sentimentos e atitudes individuais podem revelar aspectos universais da condição humana.
Onde assistir: Prime Video.
4. Uma Questão de Química (2023) – 8 episódios
Ambientada na década de 1950, a série acompanha Elizabeth Zott (Brie Larson), uma cientista talentosa que enfrenta barreiras em um ambiente dominado por homens. Determinada a seguir carreira na área científica, ela precisa lidar com preconceitos e limitações impostas às mulheres da época.
Quando sua trajetória toma um rumo inesperado, Elizabeth passa a apresentar um programa de culinária na televisão. No entanto, o espaço vai muito além de ensinar receitas: ela aproveita a audiência para incentivar outras mulheres a questionar papéis tradicionais e buscar autonomia.
Onde assistir: Apple TV.
5. Sr. e Sra. Smith (2024) – 8 episódios
Inspirada no filme de sucesso “Sr. & Sra. Smith”, a série acompanha dois desconhecidos recrutados por uma organização secreta e designados para assumir novas identidades como um casal chamado John e Jane Smith. Como parte do acordo, eles passam a viver juntos enquanto realizam missões confidenciais.
Entre operações arriscadas e tarefas de espionagem, os dois precisam manter a aparência de um casamento comum. A convivência diária, porém, traz desafios inesperados, fazendo com que a parceria profissional seja atravessada por conflitos, aproximações e descobertas pessoais.
Onde assistir: Prime Video.