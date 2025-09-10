Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os salmos são cânticos e orações presentes na Bíblia, reunidos no Livro dos Salmos, que fazem parte do Antigo Testamento. Escritos em forma de poesia, eles abordam temas como fé, agradecimento, súplica, proteção e confiança em Deus. Além disso, a leitura ou recitação de alguns deles tem o poder de fortalecer a fé, trazer paz ao coração e ajudar a afastar o mal em momentos de necessidade, servindo como uma verdadeira ferramenta de conexão com o divino e de proteção espiritual.

A seguir, confira 5 salmos poderosos para afastar o mal!

1. Salmo 36

A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: Não há temor de Deus perante os seus olhos.

Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável.

As palavras da sua boca são malícia e engano; deixou de entender e de fazer o bem.

Projeta a malícia na sua cama; põe-se no caminho que não é bom; não aborrece o mal.

A Tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a Tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens.

A Tua justiça é como as grandes montanhas; os Teus juízos são um grande abismo. Senhor, Tu conservas os homens e os animais.

Quão preciosa é, ó Deus, a Tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das Tuas asas.

Eles se fartarão da gordura da Tua casa, e os farás beber da corrente das Tuas delícias;

Porque em Ti está o manancial da vida; na Tua luz veremos a luz.

Estende a Tua benignidade sobre os que Te conhecem, e a Tua justiça sobre os retos de coração.

Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios.

Ali caem os que praticam a iniquidade; cairão, e não se poderão levantar.

2. Salmo 70

Apressa-te, ó Deus, em me livrar; Senhor, apressa-te em ajudar-me.

Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma; voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal.

Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem: Ah! Ah!

Folguem e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam; e aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente: Engrandecido seja Deus.

Eu, porém, estou aflito e necessitado; apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador; Senhor, não te detenhas.

3. Salmo 91

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.

Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e Nele confiarei.

Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa.

Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel.

Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia,

Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.

Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti.

Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios.

Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação.

Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.

Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos.

Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma.

Pisarás sobre o leão e a cobra; calcarás aos pés o leão jovem e a serpente.

Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome.

Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e o glorificarei.

Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.

O salmo 101 clama a Deus para viver uma vida de integridade e retidão (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

4. Salmo 101

Cantarei a misericórdia e o juízo; a Ti, Senhor, cantarei.

Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero.

Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam; não se me pegará a mim.

Um coração perverso se apartará de mim; não conhecerei o homem mau.

Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei; aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei.

Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo; o que anda num caminho reto, esse me servirá.

O que usa de engano não ficará dentro da minha casa; o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos.

Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade.

5. Salmo 140

Livra-me, ó Senhor, do homem mau; guarda-me do homem violento,

Que pensa o mal no coração; continuamente se ajuntam para a guerra.

Aguçaram as línguas como a serpente; o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios.

Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio; guarda-me do homem violento; os quais se propuseram transtornar os meus passos.

Os soberbos armaram-me laços e cordas; estenderam a rede ao lado do caminho; armaram-me laços corrediços.

Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus; ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor.

Ó Deus, Senhor, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha.

Não concedas, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos; não promovas o seu mau propósito, para que não se exalte.

Quanto à cabeça dos que me cercam, cubra-os a maldade dos seus lábios.

Caiam sobre eles brasas vivas; sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que se não tornem a levantar.

Não terá firmeza na terra o homem de má língua; o mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado.

Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, e o direito do necessitado.

Assim os justos louvarão o Teu Nome; os retos habitarão na Tua presença.