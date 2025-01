5 saladas ricas em proteínas para o verão

As saladas são uma excelente escolha para o verão, pois são leves, refrescantes e repletas de nutrientes essenciais para a saúde, como vitaminas, minerais e fibras. Além disso, quando preparadas com ingredientes ricos em proteínas, como carnes, ovos, queijos, grãos ou leguminosas, elas oferecem o benefício adicional de promover maior saciedade, ajudando a controlar o apetite ao longo do dia. Por isso, abaixo, confira 5 receitas de saladas ricas em proteínas para o verão!

Salada de camarão com manga

Ingredientes

300 g de camarão limpo

1 manga madura descascada e cortada em cubos

2 xícaras de chá de rúcula

1/2 abacate descascado e cortado em cubos

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mel

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o camarão com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e grelhe o camarão por 1 a 2 minutos de cada lado, até que fique rosado e cozido. Reserve e deixe esfriar.

Em um recipiente pequeno, misture o restante do suco de limão, o azeite de oliva, o mel, uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Mexa bem até emulsificar. Em uma tigela, disponha a rúcula como base. Adicione o camarão grelhado, os cubos de manga e de abacate. Despeje o molho uniformemente sobre a salada. Sirva com as sementes de gergelim.

Salada grega com grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 pepino cortado em cubos

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos

100 g de queijo feta cortado em cubos

cortado em cubos 2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de orégano seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, combine o grão-de-bico, o pepino, os tomates-cereja, o pimentão e a cebola-roxa. Adicione e misture delicadamente o queijo feta para que ele não quebre muito. Em um recipiente pequeno, misture o azeite, o suco de limão, o orégano seco, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até formar um molho uniforme. Regue a salada com o molho e misture cuidadosamente. Sirva em seguida.

Salada de carne desfiada com legumes assados

Ingredientes

300 g de alcatra cozida e desfiada

1 abobrinha cortada em rodelas finas

1 berinjela cortada em cubos médios

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola-roxa cortada em pétalas

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de ervas secas (como orégano, tomilho ou alecrim)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

moída a gosto 2 xícaras de chá de mix de folhas verdes (alface, rúcula, agrião ou espinafre)

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a abobrinha, a berinjela, o pimentão e a cebola-roxa com 1 colher de sopa de azeite, a páprica, as ervas secas, o sal e a pimenta-do-reino. Disponha os legumes temperados em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20-25 minutos, mexendo na metade do tempo, até que os legumes fiquem macios e levemente dourados.

Em uma frigideira, aqueça em fogo médio 1 colher de sopa de azeite e refogue rapidamente a carne desfiada, ajustando o tempero com sal e pimenta-do-reino, se necessário. Em uma tigela, disponha o mix de folhas verdes como base. Acrescente os legumes assados e a carne desfiada por cima. Regue com o suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de atum com feijão-branco e rúcula (Imagem: marco mayer | Shutterstock)

Salada de atum com feijão-branco e rúcula

Ingredientes

170 g de atum sólido ao natural

1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

2 xícaras de chá de rúcula

1/2 cebola-roxa fatiada finamente

fatiada finamente 2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, disponha a rúcula como base da salada. Por cima da rúcula, distribua o feijão-branco e a cebola-roxa. Escorra o atum e desfaça-o levemente com um garfo. Acrescente à salada. Em um pequeno recipiente, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem até emulsificar. Regue a salada com o molho. Sirva em seguida.

Salada caprese com ovos cozidos

Ingredientes

2 ovos

2 tomates maduros cortados em rodelas

150 g de muçarela de búfala

1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os ovos e cubra com água fria. Leve ao fogo médio e, após começar a ferver, cozinhe por cerca de 8 minutos para obter ovos cozidos firmes. Retire os ovos da água quente e coloque-os em água gelada para esfriar. Descasque e corte em rodelas. Escorra a muçarela de búfala e, se necessário, corte-a em fatias ou pedaços menores.

Em um prato grande, intercale as fatias de tomate, muçarela de búfala e rodelas de ovo. Acrescente as folhas de manjericão entre as camadas de tomate, muçarela e ovo. Regue a salada com azeite de oliva e o vinagre balsâmico. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.