5 saladas refrescantes e leves para o verão

O verão é a estação perfeita para apostar em pratos leves, refrescantes e repletos de sabor. Por isso, as saladas são as grandes protagonistas do período. Preparadas com ingredientes frescos e nutritivos, elas ajudam a manter o corpo hidratado sem sair da dieta. Além disso, são fáceis de preparar, o que facilita as refeições durante as viagens ou comemorações em família. Abaixo, confira como preparar saladas refrescantes e leves para o verão!

Salada de alface com tomate e pepino

Ingredientes

1 pepino fatiado

4 tomates-cereja cortados ao meio

1/4 cebola-roxa descascada e fatiada

Folhas de 1/2 maço de alface higienizadas e rasgadas

higienizadas e rasgadas Salsa picada, sal, suco de limão e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface e cubra com os demais ingredientes. Tempere com sal, suco de limão, salsa e azeite. Sirva em seguida.

Dica: sirva a salada decorada com azeitonas verdes.

Salada com tomate, abacate e iogurte

Ingredientes

8 tomates-cereja cortados ao meio

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, suco de limão, manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Polpa de 1 abacate cortada em meia-lua

cortada em meia-lua Folhas de 1 maço de alface-americana higienizadas e rasgadas

1 muçarela de búfala picada

Molho

100 ml de iogurte natural desnatado

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os tomates-cereja e tempere com azeite e sal. Reserve por 10 minutos. Enquanto isso, em um prato, coloque o abacate e regue com o suco de limão. Junte as folhas de alface, o tomate reservado, a muçarela de búfala e o manjericão e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte, o suco de limão e o azeite e mexa para incorporar. Despeje sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de alface com goiaba e manga

Ingredientes

Folhas de 1/2 maço de alface-americana higienizadas e rasgadas

1 xícara de chá de tomates-cereja cortados ao meio

1 cebola roxa descascada e fatiada

1 manga descascada e picada

descascada e picada 100 g de folhas de rúcula higienizadas e rasgadas

Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a alface, os tomates-cereja, a cebola roxa, a manga, as folhas de rúcula e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite, o suco de limão e o sal e mexa para incorporar. Regue a salada com a mistura e sirva em seguida.

Salada de alface com frango, abacaxi e chia (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Salada de alface com frango, abacaxi e chia

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado

6 folhas de alface-crespa higienizadas e rasgadas

1/2 rabanete cortado em rodelas

1/2 pepino cortado em meia-lua

1/3 xícara de chá de abacaxi descascado e cortado em meia-lua

descascado e cortado em meia-lua 1/4 xícara de chá de sementes de chia

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de alface, o rabanete, o pepino e o abacaxi e misture. Acrescente o frango e tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Para finalizar, salpique com as sementes de chia. Sirva em seguida.

Salada de rúcula com pera

Ingredientes

100 g de folhas de rúcula higienizadas e rasgadas

1 pera sem sementes e cortada em cubos

1/2 xícara de chá de nozes picadas

picadas 3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o suco de limão e o azeite e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula e as peras. Despeje o molho sobre a salada e misture para incorporar. Finalize salpicando com as nozes e sirva em seguida.