A rotina demanda praticidade, mas nem por isso o prato precisa perder valor nutricional. Combinar alimentos proteicos com ingredientes leves e preparados de forma simples pode resultar em refeições equilibradas, versáteis e ideais para o dia a dia. As saladas quentes são um exemplo claro disso — além de perfeitas para o inverno.

Se você busca variações que sustentem sem pesar, estas sugestões podem renovar seu cardápio com sabor e eficiência nos dias frios. Confira abaixo 5 saladas quentes ricas em proteínas para o almoço!

Salada de polvo com batata

Ingredientes

400 g de polvo limpo

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de salsinha picada

1 dente de alho

1 folha de louro

Água para cozinhar

Suco de 1/2 limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande em fogo médio, ferva a água com uma folha de louro e o dente de alho. Quando levantar fervura, mergulhe o polvo três vezes rapidamente na água antes de deixá-lo totalmente submerso — isso ajuda a firmar a textura. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos ou até que o polvo esteja macio. Retire, escorra e corte em pedaços médios.

Enquanto isso, cozinhe as batatas em uma panela com água e sal por 10 a 12 minutos, em fogo médio, até ficarem macias, mas firmes. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o polvo e as batatas cozidas. Mexa delicadamente por 2 a 3 minutos apenas para aquecer e integrar os sabores. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco do limão-siciliano e finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Salada de camarão com batata-doce

Ingredientes

150 g de camarão limpo

limpo 1 xícara de chá de batata-doce cozida e cortada em cubos

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de suco de limão

Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue os camarões por cerca de 4 minutos, até ficarem rosados. Acrescente a batata-doce e mexa até aquecer completamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e finalize com coentro. Sirva em seguida.

Salada de espinafre, grão-de-bico e cogumelo (Imagem: Fortyforks | Shutterstock)

Salada de espinafre, grão-de-bico e cogumelo

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

150 g de cogumelo shiitake fresco fatiado

shiitake fresco fatiado 2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 colher de chá de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o alho e o cogumelo, refogando por aproximadamente 4 a 5 minutos ou até que estejam levemente dourados e macios. Acrescente o grão-de-bico e misture bem por mais 2 minutos para aquecer. Junte as folhas de espinafre, mexendo até que murchem levemente, sem perder o brilho. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com o vinagre balsâmico. Sirva imediatamente.

Salada de tofu com brócolis

Ingredientes

200 g de tofu cortado em cubos

1 xícara de chá de brócolis cozido

cozido 1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de chá de molho de soja

Pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e frite o tofu até que fique levemente dourado. Acrescente o brócolis e o molho de soja, misture bem e adicione a cebolinha. Finalize com pimenta-do-reino. Sirva imediatamente.

Salada de carne bovina com abóbora

Ingredientes

150 g de carne bovina magra cortada em tiras

1 xícara de chá de abóbora cortada em cubos

cortada em cubos 1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio. Doure o alho e a carne por 6 minutos. Adicione a abóbora e mexa por aproximadamente 5 minutos, até que fique macia. Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Sirva em seguida.