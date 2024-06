5 receitas vegetarianas para festa junina

As comidas típicas de festa junina, como a canjica, o bolo de fubá e o cachorro-quente, são uma das principais atrações do mês de junho. No entanto, se você segue a dieta vegetariana, muitas dessas iguarias podem parecer fora de alcance. A boa notícia é que existe uma infinidade de substituições para satisfazer o seu paladar, basta utilizar a criatividade. Abaixo, confira algumas opções para você se aventurar na cozinha e servir no seu arraial!

Doce de abóbora

Ingredientes

1 kg de abóbora de pescoço madura, sem casca e cortada em cubos

de pescoço madura, sem casca e cortada em cubos 1 colher de chá de suco de limão

3 xícaras de chá de açúcar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a abóbora, o açúcar e o suco de limão e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até o legume ficar macio, começar a desmanchar e a calda secar. Desligue o fogo e, com uma colher, transfira o doce para uma assadeira untada com óleo de coco, espalhando bem. Deixe descansar de um dia para o outro e, com uma faca, corte em retângulos. Sirva em seguida.

Canjica

Ingredientes

500 g de canjica cozida

200 ml de leite de coco

200 ml de água

100 g de castanha-de-caju

100 g de pasta de amendoim

Açúcar, canela em pau e cravos-da-índia a gosto

Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra com água quente e deixe de molho por 15 minutos. Depois, escorra, transfira para um liquidificador, coloque a água, o leite de coco e a pasta de amendoim e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, acrescente a canela e os cravos-da-índia e cozinhe até engrossar, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Cachorro-quente de cenoura

Ingredientes

4 cenouras descascadas e cortadas em palitos

1/4 de xícara de chá de vinagre de maçã

1/4 de xícara de chá de água

2 colheres de sopa de molho de soja

2 dentes de alho descascados e amassados

4 pães para cachorro-quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar as cenouras

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, disponha as cenouras em um recipiente com tampa e reserve. Em outro recipiente, coloque o restante dos ingredientes, exceto os pães, e misture. Após, despeje a mistura sobre as cenouras e deixe descansar por 4 horas. Em seguida, coloque em uma panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, disponha as cenouras sobre os pães e sirva em seguida.

Bolo de fubá com goiabada (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de fubá

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de óleo de soja

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de água

1 pitada de sal

Goiabada picada a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo de soja para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a goiabada, e bata até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento e bata novamente para incorporar. Unte uma forma de bolo redonda com óleo de soja e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha a massa sobre ela, distribua a goiabada sobre a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Cocada com castanha-de-caju

Ingredientes

1 xícara de chá de castanha-de-caju

2 1/2 xícara de chá de água filtrada

1/2 xícara de chá de xilitol

1 1/2 xícara de chá de coco ralado

ralado Água quente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a castanha-de-caju, cubra com água quente e deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água, transfira as oleaginosas para o liquidificador, junte a água filtrada e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para uma panela, adicione o xilitol e o coco ralado e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e, com uma colher, distribua pequenas quantidades do doce sobre uma assadeira com papel-manteiga. Espere esfriar e sirva em seguida.