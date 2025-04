5 receitas veganas para substituir a carne

Na culinária vegana, a inovação floresce como uma expressão vibrante de criatividade, oferecendo uma ampla gama de possibilidades para substituir a carne e criar pratos irresistíveis. A diversidade de ingredientes de origem vegetal disponíveis permite explorar combinações únicas de sabores, texturas e técnicas culinárias.

Por isso, a seguir, veja 7 receitas veganas para substituir a carne!

Carne de jaca

Ingredientes

Carne

1 jaca

Óleo para untar

Água para cozinhar

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

e picada 1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de curry

Suco de 1 limão​

Sal, azeitona, cheiro-verde e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Lave bem a jaca em água corrente. Passe o óleo nas mãos e na faca e corte a jaca em pedaços. Lave novamente para sair todo o leite liberado pela fruta. Transfira a jaca para uma panela de pressão, cubra com água. Feche a panela e leve ao fogo médio por 40 minutos após iniciar a pressão. Após, retire do fogo, espere sair a pressão e escorra a água. Deixe a jaca esfriar e descarte a casca. Após, desfie a polpa e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente a carne de jaca, o curry, a azeitona e o suco de limão e mexa bem. Tempere com sal, cheiro-verde e pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos. Sirva em seguida.

Carne de casca de banana

Ingredientes

Cascas de 8 bananas

2 colheres de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Com uma colher, retire a pele interna das cascas (parte branca). Em um recipiente com a água e o vinagre, coloque as cascas e deixe-as de molho por 15 minutos. Após, escorra a água e corte as cascas de banana em tiras. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Junte os pimentões e refogue por 5 minutos. Por último, coloque as tiras de cascas e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, tempere com sal e cheiro-verde e sirva em seguida.

Seitan (Imagem: etorres | Shutterstock)

Seitan

Ingredientes

1/2 kg de farinha de trigo

1 xícara de chá de água

50 ml de molho de soja

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 fio de azeite

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e a xícara de chá de água e misture até obter uma massa homogênea. Modele a massa no formato de uma bola e coloque em um recipiente. Cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, coloque a massa em um escorredor e lave-a em água corrente até a água liberada começar a ficar transparente. Escorra bem e modele o seitan conforme desejar. Reserve.

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Em seguida, coloque a cebola e o alho e doure. Adicione a água, o molho de tomate e o molho de soja e deixe ferver. Coloque o seitan, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar a pressão. Desligue o fogo e espere toda a pressão sair. Coloque o seitan com o caldo em um recipiente e deixe na geladeira por aproximadamente 6 horas. Após, escorra o caldo. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e frite o seitan por 5 minutos de cada lado. Sirva em seguida.

Tofu empanado com alga nori

Ingredientes

250 g de tofu firme

Suco de 1 limão

1 dente de alho picado

1/2 colher de chá de molho de soja

Sal e orégano a gosto

Folhas de alga nori

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

50 ml de água

Farinha de rosca para empanar

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Corte o tofu em fatias com 1 cm de espessura. Em um recipiente, coloque o tofu, o suco de limão, o molho de soja, o alho, o orégano e o sal. Leve à geladeira por 2 horas. Em um recipiente, misture a farinha de trigo com a água até obter uma pasta. Depois, enrole as fatias de tofu com a alga nori, passe na pasta de farinha de trigo e, em seguida, na farinha de rosca. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite o tofu até dourar. Sirva em seguida.

Carne de soja de panela (Imagem: Rainbow_dazzle | Shutterstock)

Carne de soja de panela

Ingredientes

1 xícara de chá de proteína de soja média

3 colheres de sopa de vinagre branco

1/2 cebola picada

4 dentes de alho picados

2 batatas descascada e cortadas em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1/4 de xícara de chá de vinho tinto seco

2 colheres de sopa de molho de soja

1 folha de louro

1 xícara de chá de molho de tomate

1 l de caldo de legumes

Sal, cheiro-verde picado, páprica defumada, cominho em pó, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água fervente

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a soja, cubra com água fervente e adicione o vinagre. Deixe de molho por 20 minutos. Depois, escorra, lave em água corrente e esprema a proteína de soja para sair toda a água. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a proteína de soja, a batata e a cenoura e refogue até a proteína de soja ficar dourada. Adicione o vinho e espere evaporar. Coloque o molho de soja e de tomate e os temperos e misture. Adicione o caldo de legumes e cozinhe em fogo médio até os vegetais ficarem macios. Salpique com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Hambúrguer de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de azeite para grelhar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse o grão-de-bico com um garfo até formar uma massa rústica (deixe alguns pedacinhos para dar textura). Adicione a cebola, o alho, a cenoura, o cheiro-verde e os temperos. Misture bem até incorporar. Acrescente a farinha aos poucos, até dar liga na massa. Se estiver muito úmida, adicione um pouco mais. Modele os hambúrgueres com as mãos. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite em fogo médio e grelhe os hambúrgueres por 3 a 5 minutos de cada lado, até dourarem. Sirva em seguida.

Almôndega de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

2 xícaras de chá de água

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de molho de soja

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de linhaça

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Azeite para refogar e grelhar

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a lentilha com um garfo para obter uma massa pastosa (com alguns grãos inteiros para textura). Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Depois, junte à massa de lentilha. Adicione o molho de soja, os temperos, a linhaça, o cheiro-verde e a aveia. Misture bem até dar liga. Modele bolinhas com as mãos. Em fogo médio, grelhe as almôndegas em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite até dourarem. Sirva em seguida.