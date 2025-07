5 receitas veganas para os dias frios

Os pratos quentes são um dos principais atrativos durante o inverno por sua capacidade de aumentar a temperatura corporal e proporcionar a sensação de conforto. Amplamente conhecidos por seus aromas e sabores característicos da época, eles são preparados com uma variedade de ingredientes relativos à estação e são perfeitos para incluir na dieta vegana.

A seguir, confira 5 receitas veganas saborosas e nutritivas para incluir no cardápio nos dias frios!

Creme de palmito

Ingredientes

700 g palmito pupunha picado

picado 1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascado e amassado

700 ml de água

Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o palmito e a água e cozinhe até ficar macio. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

Dica: sirva com coentro e croûtons.

Sopa de fava com alho-poró

Ingredientes

200 g de fava lavada e escorrida

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e amassados

1 talo de alho-poró cortado em rodelas

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 l de caldo de legumes

1 batata-doce descascada e cortada em rodelas

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a fava, cubra com o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o alho-poró, a cenoura e a batata-doce e mexa. Cozinhe por 5 minutos. Após, disponha a fava e o caldo na panela, coloque o orégano e misture. Tampe a panela, abaixe o fogo e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e ajuste o sal. Sirva em seguida.

Polenta com ragu de lentilha

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

3 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de lentilha cozida

cozida 1 tomate picado e sem sementes

1/2 cenoura descascada e ralada

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, azeite, orégano, páprica defumada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o fubá e a água e misture. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve. Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate, a cenoura e a lentilha. Tempere com orégano, páprica defumada e pimenta-do-reino. Cozinhe até obter um molho encorpado. Desligue o fogo e sirva acompanhado com a polenta.

Canjica (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock)

Canjica

Ingredientes

500 g de milho branco para canjica

branco para canjica 2 l de leite de coco

2 canelas em pau

1 xícara de chá de açúcar

100 g de coco ralado

1 pitada de sal

500 ml de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o milho, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Após, escorra a água e transfira o milho para uma panela de pressão. Adicione metade do leite de coco, a água a canela em pau, o coco ralado e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos após pegar pressão ou até os grãos ficarem macios. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente o açúcar e o restante do leite de coco e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Pera ao vinho

Ingredientes

6 peras firmes, descascadas e inteiras

firmes, descascadas e inteiras 500 ml de vinho tinto

250 ml de água filtrada

3 colheres de chá de açúcar

5 cravos-da-índia

Castanhas trituradas para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o vinho tinto, a água e o açúcar e leve ao fogo médio até dissolver o açúcar, mexendo sempre. Abaixe o fogo e adicione as peras e os cravos-da-índia. Cozinhe por 30 minutos, virando as peras na metade do tempo. Desligue o fogo e sirva as peras acompanhadas com a calda e as castanhas trituradas.