5 receitas veganas para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é a ocasião perfeita para celebrar o amor e a conexão com aquela pessoa especial em nossa vida. E não há melhor maneira de expressar nosso amor do que compartilhar uma refeição deliciosa e vegana. Por isso, confira cinco receitas que vão deixar a sua pessoa amada encantada com o sabor. Confira!

Macarrão oriental com brócolis

Ingredientes

250 g de espaguete integral

integral 1 brócolis cortado em pedaços

2 colheres de sopa de cebolinha

3 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado

3 colheres de sopa de pasta de amendoim

1/3 de xícara de chá de molho de soja

1 colher de sopa de açúcar

1/3 de xícara de chá de água

2 colheres de sopa de suco de limão

1/2 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de óleo

Água para cozinhar o macarrão

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Em uma frigideira, aqueça o óleo em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o brócolis e refogue por 3 minutos. Adicione o espaguete ao refogado mexendo para aquecer por igual e reserve. Pique a cebolinha e coloque-a em uma vasilha com o gengibre, a pasta de amendoim, o molho de soja e o açúcar. Misture bem. Em uma panela, junte a mistura com a água, o limão e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Depois, despeje sobre o macarrão com brócolis. Misture bem para que o molho seja bem distribuído. Sirva em seguida.

Farofa vegana

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de mandioca

1 cebola (metade picada, metade fatiada)

2 bananas-da-terra cortadas em rodelas

2 jilós cortados em rodelas finas

Azeite, azeitonas picadas, molho de soja e sal a gosto

Modo de preparo

Em panelas separadas, coloque o azeite e leve ao fogo médio e refogue a cebola e o jiló. Junte-os e acrescente as rodelas de banana-da-terra e as azeitonas picadas. Refogue por 4 minutos. Regue com o molho de soja. Acrescente a farinha e mexa até dourar. Tempere com sal e sirva em seguida.

Risoto de tomate (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Risoto de tomate

Ingredientes

1 1/4 de xícara de chá de arroz arbóreo

2 tomates picados

2 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de óleo

2 colheres de sobremesa de ervas finas

1 l de caldo de legumes

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o caldo de legumes e leve ao fogo médio para ferver. Reserve. Em outra panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione os tomates, metade das ervas finas e a pimenta-do-reino. Cozinhe até que comece a soltar água. Adicione o arroz e refogue bem, mexendo durante o tempo todo, até que fique transparente. Coloque um pouco do caldo, o suficiente para cobrir o arroz e misture. Repita esse processo até que o arroz fique cozido. Desligue o fogo, adicione o azeite e o restante das ervas finas, misturando muito bem. Ajuste o sal e sirva a seguir.

Caruru

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola cortada em cubos

1/2 pimentão picado

2 dentes de alho socados

4 tomates picados

2 colheres de sopa de coentro picado

1 xícara de chá de tofu drenado e picado

500 g de quiabo cortado em rodelas

2 xícaras de amendoim torrado, descascado e triturado

2 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de azeite-de-dendê

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o pimentão até dourar. Adicione os tomates e refogue até soltar água. Acrescente o tofu e o quiabo e misture. Tempere com sal e acrescente a água. Assim que o quiabo estiver macio, junte o amendoim e coloque o azeite de dendê. Misture e sirva em seguida com o coentro.

Estrogonofe de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de molho de tomate

400 ml de leite de castanha-de-caju

500 g de cogumelo champignon fatiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

1 tomate picado

5 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de mostarda

3 colheres de sopa de cebolinha picada

3 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o cogumelo e refogue até dourar. Acrescente o tomate, o grão-de-bico e o molho de tomate. Cozinhe até o tomate murchar, mexendo ocasionalmente. Em seguida, acrescente o leite de castanha-de-caju, a mostarda, a salsinha e a cebolinha e misture. Tempere com sal e misture. Sirva em seguida.