Na quarta-feira (24/06), a Seleção Brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 e, com isso, se classificou em primeiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo, avançando para o mata-mata. Seja no campo ou na culinária, o Brasil sabe como transformar cada vitória em uma grande celebração. A paixão pelo futebol se mistura aos sabores típicos do país, reunindo famílias e amigos em torno da mesa. Não faltam pratos que carregam histórias, tradições e memórias afetivas, preservadas e compartilhadas de geração em geração.
Abaixo, confira 5 receitas tradicionais da culinária brasileira para celebrar a vitória da Seleção!
1. Feijoada
Ingredientes
- 500 g de feijão-preto
- 200 g de carne-seca dessalgada
- 200 g de costelinha suína dessalgada
- 150 g de linguiça calabresa cortada em rodelas
- 150 g de paio cortado em rodelas
- 100 g de bacon picado
- 1 cebola descascada e picada
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 2 folhas de louro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em um recipiente, deixe o feijão-preto de molho na água por 8 horas. Após, escorra a água e transfira para uma panela de pressão. Adicione as folhas de louro e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela e adicione a carne-seca, a costelinha, a linguiça calabresa e o paio. Em fogo baixo, cozinhe por mais 40 minutos.
Enquanto isso, em uma frigideira antiaderente em fogo médio, refogue o bacon, a cebola e o alho até dourarem. Acrescente esse refogado à panela da feijoada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 20 minutos para engrossar o caldo. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Dica: sirva com arroz branco, couve refogada e farofa.
2. Moqueca baiana
Ingredientes
- 1 kg de postas de cação
- Suco de 1 limão
- 2 tomates sem sementes e cortados em rodelas
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- Sal e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as postas de peixe com suco de limão e sal. Tampe e deixe descansar por 30 minutos. Em uma panela larga, faça camadas alternadas de cebola, tomate, pimentão e peixe. Regue com leite de coco e azeite de dendê. Tampe e cozinhe em fogo baixo por 25 minutos, sem mexer para não desmanchar o peixe. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.
3. Baião de dois
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de feijão-fradinho
- 1 folha de louro
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 150 g de bacon picado
- 150 g de linguiça calabresa cortada em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 200 g de queijo coalho cortado em cubos
- 4 xícaras de chá de água quente
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- Água suficiente para o cozimento
Modo de preparo
Em um recipiente, deixe o feijão-fradinho de molho em água por 8 horas. Escorra e coloque em uma panela de pressão. Adicione a folha de louro, cubra com água e leve ao fogo médio por 15 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela, escorra e reserve. Em outra panela, frite o bacon em fogo médio até dourar. Acrescente a linguiça calabresa e frite até ganhar cor. Adicione a cebola e o alho e refogue até ficarem macios.
Junte o arroz e misture para envolver os grãos na gordura do refogado. Acrescente a água quente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até o arroz ficar macio. Junte o feijão-fradinho reservado e mexa delicadamente. Acrescente a manteiga e o queijo coalho. Cozinhe, mexendo suavemente, até o queijo começar a amolecer. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.
4. Vaca atolada
Ingredientes
- 1,5 kg de costela bovina cortada em pedaços
- 1,2 kg de mandioca descascada e cortada em pedaços grandes
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 5 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de óleo
- 2 folhas de louro
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
- 2 l de água quente
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a costela até dourar. Acrescente a cebola e refogue até começar a ficar transparente. Junte o alho e refogue por mais 2 minutos. Adicione as folhas de louro e a páprica doce. Cubra a carne com água quente, tampe a panela e cozinhe por 1 hora após pegar pressão.
Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela, acrescente a mandioca e, se necessário, mais água quente para cobrir parcialmente os ingredientes. Tampe novamente e cozinhe por mais 20 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Abra a panela e misture delicadamente para incorporar parte da mandioca ao caldo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
5. Sarapatel
Ingredientes
- 1 kg de miúdos suínos limpos e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1 pimentão verde sem sementes e picado
- 2 folhas de louro
- Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite de oliva a gosto
- Água suficiente para o cozimento
Modo de preparo
Em uma panela, coloque os miúdos e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola, o alho, os tomates e o pimentão verde por 5 minutos. Acrescente os miúdos e misture. Cubra parcialmente com água e cozinhe até o caldo engrossar. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.