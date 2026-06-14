5 receitas típicas dos Estados Unidos para celebrar a Copa do Mundo com sabor

A seleção dos Estados Unidos ainda não possui um título na Copa do Mundo. Após ser eliminada nas oitavas de final em 2022, no Catar, a equipe volta este ano em busca da primeira Taça. Contudo, se no futebol o país ainda não demonstrou grandes feitos, na culinária reúne um mix de culturas e é famoso pelo fast-food. Aproveitando o maior evento esportivo do mundo, selecionamos 5 receitas típicas da gastronomia norte-americana para você preparar em casa e assistir aos jogos. Confira!
1. Mac and cheese
Ingredientes
- 100 g de macarrão do tipo caracol
- 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
- 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 pitada de noz-moscada em pó
- 500 ml de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo alto. Quando a água ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em um recipiente que vá ao forno, misture o creme de leite fresco, o queijo parmesão ralado, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino moída. Em seguida, coloque o macarrão e misture. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
2. Costela de porco com molho barbecue
Ingredientes
Costela
- 2 kg de costela de porco
- Água
- Sal a gosto
Molho barbecue
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de vinagre branco
- 2 colheres de sopa de molho inglês
- 2 xícaras de chá de ketchup
- 1 folha de louro
- 1 colher de sopa de pimenta-do-reino moída
- 1/2 xícara de chá de água
- Sal a gosto
Modo de preparo
Costela
Espalhe sal por toda a costela e coloque-a para ferver por 10 minutos em uma panela com bastante água quente. Depois, escorra a água. Em uma assadeira, arrume a costela, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos.
Molho barbecue
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o açúcar mascavo e o vinagre branco. Misture até o açúcar dissolver. Acrescente o molho inglês, o ketchup, a folha de louro, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo. Tempere com sal. Coe e reserve.
Após os 40 minutos, retire a costela do forno, remova o papel-alumínio e pincele o molho. Leve ao forno por mais 10 minutos. Retire do forno, pincele novamente com o molho e asse por mais 5 minutos. Sirva em seguida com mais molho à parte.
3. Apple pie
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 150 g de manteiga gelada em cubos
- 4 colheres de sopa de água gelada
Recheio
- 5 maçãs descascadas e fatiadas
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de suco de limão
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo com a manteiga até formar uma farofa. Adicione a água gelada aos poucos até obter uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio e montagem
Em um recipiente, misture as maçãs com o açúcar, a canela e o suco de limão. Após, com a ajuda de um rolo, abra metade da massa e forre uma forma de silicone para torta. Distribua o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Faça pequenos cortes na superfície e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
4. Cookies
Ingredientes
- 1 ovo
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo
- 1/2 xícara de chá de açúcar cristal
- 100 g de manteiga com sal derretida e fria
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio
- 1 1/2 xícaras de chá de gotas de chocolate
Modo de preparo
Em uma batedeira, bata a manteiga, o açúcar cristal e o açúcar mascavo até obter uma consistência cremosa. Depois, adicione a baunilha e o ovo e bata até se incorporar à massa. Acrescente a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e bata para misturar. Junte as gotas de chocolate e mexa com uma espátula.
Em seguida, faça pequenas bolas com a massa e disponha em uma assadeira rasa, deixando um espaço entre cada uma. Leve à geladeira por 10 minutos. Retire os cookies da geladeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 12 minutos. Retire do forno e deixe-os descansar por 30 minutos. Sirva em seguida.
5. Brownie
Ingredientes
- 200 g de chocolate meio-amargo picado
- 150 g de manteiga
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 3/4 de xícara de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de cacau em pó
- 1 pitada de sal
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
Modo de preparo
Em banho-maria, derreta o chocolate com a manteiga e misture até obter um creme liso. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até incorporar. Adicione a essência de baunilha e a mistura de chocolate derretido e mexa bem. Acrescente a farinha de trigo, o cacau em pó e o sal e misture até formar uma massa homogênea.
Por último, coloque as nozes e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma pequena forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e corte em quadrados. Sirva em seguida.