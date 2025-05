5 receitas surpreendentes com gengibre para o almoço

O gengibre é um daqueles ingredientes que, mesmo usados em pequenas quantidades, fazem grande diferença. Seja no tempero, no molho ou no preparo principal, ele acrescenta complexidade ao prato, sem exigir passos complicados. Além do sabor característico, sua presença costuma ser associada a mais disposição e leveza ao longo do dia. Por isso, incluir o gengibre no almoço é uma escolha que combina criatividade, saúde e praticidade.

A seguir, confira 5 receitas com essa raiz tão poderosa!

Tofu com gengibre e molho agridoce

Ingredientes

400 g de tofu firme

firme 3 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de vinagre de arroz

2 colheres de sopa de água

Sementes de gergelim, cebolinha fatiada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Seque o tofu com papel-toalha e corte-o em cubos. Depois, coloque os cubos de tofu em um recipiente e envolva-os com o 2 colheres de sopa de amido de milho. Aqueça o óleo em uma frigideira grande e frite os cubos de tofu até ficarem dourados de todos os lados. Retire os cubos de tofu do óleo e transfira-os para um recipiente forrado com papel-toalha.

Na mesma frigideira (retire o excesso de óleo, se necessário), refogue o gengibre e o alho por 1 minuto. Acrescente o molho de soja, o óleo de gergelim, o açúcar mascavo e o vinagre. Misture bem. Após, adicione o amido de milho restante diluído em 2 colheres de sopa de água e mexa até o molho engrossar levemente.

Devolva o tofu à frigideira e misture delicadamente até que todos os cubos estejam cobertos pelo molho. Salpique cebolinha picada, pimenta-do-reino e sementes de gergelim e sirva.

Frango salteado com gengibre e legumes

Ingredientes

400 g de peito de frango fatiado em tiras finas

20 g de gengibre fresco cortado em tiras finas

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho em tiras

vermelho em tiras 2 colheres de sopa de cebolinha fatiada

2 colheres de sopa de shoyu

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 colher de chá de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango com o molho de soja, o açúcar e uma pitada de pimenta-do-reino. Deixe marinar por 10 minutos. Após, aqueça o óleo em uma frigideira. Adicione o gengibre e o alho e refogue por 2 minutos.

Acrescente o frango marinado e refogue em fogo alto, mexendo sempre, até dourar e cozinhar por completo. Junte o pimentão e a cebolinha. Refogue por mais 3 minutos, mantendo os legumes ainda crocantes. Ajuste o sal, se necessário, e sirva quente.

Frango ao curry com gengibre e leite de coco

Ingredientes

500 g de peito de frango em cubos

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

2 colheres de sopa de óleo

2 colheres de chá de curry em pó

1 colher de chá de cúrcuma

1 pimenta-dedo-de-moça picada

1 tomate maduro picado

200 ml de leite de coco

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o óleo em uma panela e refogue a cebola até ficar transparente. Em seguida, adicione o alho, o gengibre e a pimenta-dedo-de-moça, mexendo por 1 minuto. Adicione os cubos de frango à panela refogue até dourarem levemente. Acrescente o curry, a cúrcuma e o sal, misturando bem.

Junte o tomate picado e o leite de coco. Misture e deixe cozinhar em fogo médio, com a panela semiaberta, por cerca de 15 minutos, até o molho engrossar levemente e o frango ficar macio. Ajuste o sal, desligue o fogo e salpique salsinha e pimenta-do-reino por cima. Sirva em seguida.

Frango ao molho de mel, alho e gengibre (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

Frango ao molho de mel, alho e gengibre

Ingredientes

1 kg de asas inteiras de frango

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

3 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

1 colher de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de água

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Ramos de alecrim para decorar

Modo de preparo

Misture em um recipiente o mel, o gengibre ralado, o alho picado, o suco de limão, o molho de soja e a pimenta-do-reino. Reserve 1/4 dessa marinada em outro recipiente para finalizar depois. Coloque as asas inteiras na marinada principal, envolva bem e leve à geladeira por aproximadamente 1 hora. Disponha as asas em uma assadeira forrada com papel-manteiga, com a pele virada para cima e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 40 minutos, virando na metade do tempo, até que estejam bem douradas e cozidas por dentro.

Após, em uma frigideira antiaderente, leve ao fogo o restante da marinada reservado, adicione o amido de milho diluído em 2 colheres de sopa de água e mexa até engrossar levemente. Acrescente as asas assadas e envolva-as no molho, deixando caramelizar por 5 minutos, virando com cuidado. Transfira para uma travessa, decore com ramos de alecrim e sirva imediatamente.

Creme de cenoura com gengibre

Ingredientes

500 g de cenoura descascada e picada

1 cebola picada

2 colheres de sopa de gengibre fresco ralado

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas frescas de salsinha e sementes de abóbora para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e o gengibre e deixe por mais 2 minutos, mexendo sempre. Acrescente as cenouras e o caldo de legumes. Tampe e cozinhe em fogo médio até as cenouras ficarem macias (cerca de 20 minutos).

Com cuidado, transfira tudo para um liquidificador e bata até obter um creme liso. Volte o creme para a panela, ajuste o sal e a pimenta-do-reino e aqueça por mais 2 minutos. Distribua em tigelas, decore com folhas frescas e as sementes. Sirva quente.