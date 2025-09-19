A couve é um ingrediente versátil e cheio de personalidade, que pode transformar preparos simples em pratos marcantes. Rica em nutrientes, textura agradável e sabor levemente terroso, ela combina tanto com receitas tradicionais quanto com criações mais modernas e criativas.

A seguir, veja 5 receitas surpreendentes com couve!

Bolinho de feijoada com couve

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de feijão-preto cozido e escorrido

cozido e escorrido 1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

200 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada

1 xícara de chá de couve fatiada finamente

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de bacon picado

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Massa

No processador, bata o feijão-preto cozido até formar uma pasta grossa. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a pasta de feijão-preto e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente a farinha de mandioca torrada e a farinha de trigo aos poucos, mexendo até formar uma massa consistente que desgrude da panela. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e frite o bacon até dourar. Acrescente o alho e a carne-seca e refogue rapidamente. Por último, adicione a couve fatiada e refogue por 2 minutos, apenas para murchar levemente. Reserve.

Montagem e finalização

Pegue uma porção da massa de feijão-preto, abra na palma da mão e coloque uma colher do recheio. Feche bem, modelando em formato de bolinha. Passe os bolinhos primeiro nos ovos batidos e depois na farinha de rosca. Aqueça uma panela com óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Muffin de couve e cogumelo

Ingredientes

6 ovos

1 xícara de chá de cogumelo portobello fatiado

portobello fatiado 1 xícara de chá de couve fatiada bem fina

1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo até soltar a água e dourar levemente. Acrescente a couve e refogue por 2 minutos até murchar. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com o leite até ficar homogêneo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a mistura de cogumelo refogado e o queijo feta. Misture bem. Unte forminhas para muffin com azeite. Distribua a mistura, preenchendo até 3/4 da altura. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até firmar e dourar levemente por cima. Retire do forno, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Ravióli de couve com molho de tomate

Ingredientes

Ravióli

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar

Recheio

1 xícara de chá de couve fatiada

1/2 xícara de chá de ricota amassada

amassada 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de tomate

4 tomates cortados em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, coloque a farinha de trigo, abra um buraco no centro e adicione os ovos, o azeite e o sal. Misture até formar uma massa homogênea. Sove por cerca de 10 minutos até ficar lisa e elástica. Cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Acrescente a couve e refogue rapidamente até murchar. Transfira para uma tigela e misture com a ricota e o parmesão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Abra a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo até ficar fina. Corte em quadrados de cerca de 6 cm. Coloque uma colher de chá do recheio no centro de cada quadrado. Dobre em formato de triângulo ou retângulo, pressionando bem as bordas com um garfo para selar. Reserve.

Molho de tomate

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione os tomates, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos, mexendo de vez em quando. Finalize com folhas de manjericão. Reserve.

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o ravióli até subir à superfície. Retire com uma escumadeira. Sirva o ravióli com o molho de tomate.

Charutinho de couve com carne e arroz (Imagem: Slavica Stajic | Shutterstock)

Charutinho de couve com carne e arroz

Ingredientes

12 folhas de couve grandes

300 g de carne moída

1 xícara de chá de arroz cru

1 cebola picada

1/2 pimentão amarelo picado

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Retire o talo grosso central das folhas de couve, com cuidado para não rasgar. Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe as folhas por 1 a 2 minutos, apenas até ficarem maleáveis. Escorra e reserve. Em uma tigela, coloque a carne moída, o arroz, a cebola, o pimentão amarelo, o alho, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar um recheio uniforme. Coloque uma porção de recheio no centro de cada folha de couve. Dobre as laterais e enrole em formato de charuto, apertando levemente para firmar.

Em uma panela, acomode os charutinhos lado a lado, com a dobra virada para baixo. Regue com o azeite e adicione cerca de 1/2 xícara de chá de água. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 35 a 40 minutos, até o arroz e a carne ficarem cozidos e a água secar. Retire com cuidado e sirva em seguida.

Sopa cremosa de couve e alho-poró

Ingredientes

4 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 talos de alho-poró fatiados

fatiados 1 xícara de chá de couve fatiada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite

1,5 l de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola, o alho e um talo de alho-poró até ficarem macios e levemente dourados. Acrescente as batatas e cubra com o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até as batatas ficarem bem macias. Com um mixer de mão, bata a sopa até ficar cremosa e homogênea. Adicione o creme de leite e misture bem. Acrescente a couve fatiada e o outro talo de alho-poró e cozinhe por mais 3 minutos, apenas até murchar. Ajuste os temperos e sirva em seguida.