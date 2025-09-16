Variedades

5 receitas suculentas com fraldinha para o almoço

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 16/09/25 13h06
Fraldinha com batata e ervas (Imagem: b113 | Shutterstock)

A fraldinha é um corte versátil, daqueles que agradam em diferentes ocasiões. Preparada lentamente, desmancha na boca; feita na frigideira, mantém a suculência e realça o sabor único que a caracteriza. Entre aromas de ervas frescas, acompanhamentos dourados e molhos encorpados, surgem pratos que pedem para serem compartilhados.

Confira abaixo 5 receitas suculentas com fraldinha para o almoço!

Fraldinha com batata e ervas

Ingredientes

  • 600 g de fraldinha cortada em bifes grossos (cerca de 3 a 4 cm de espessura)
  • 6 batatas-bolinhas cortadas ao meio
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 ramos de alecrim
  • 3 ramos de tomilho
  • 50 g de tomate-cereja
  • 3 dentes de alho levemente amassados com casca
  • Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de manteiga sem sal (para finalizar a carne)

Modo de preparo

Coloque em uma assadeira as batatas-bolinhas. Regue com duas colheres de sopa de azeite de oliva, tempere com sal grosso, pimenta-do-reino, acrescente os ramos de alecrim, de tomilho, o tomate-cereja e os dentes de alho. Misture bem para que todas as batatas-bolinhas fiquem cobertas com os temperos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C em fogo médio-alto por aproximadamente 40 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem douradas por fora e macias por dentro.

Enquanto as batatas-bolinhas estão no forno, prepare a carne. Em um recipiente, tempere os bifes de fraldinha com sal grosso e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira grossa ou chapa em fogo alto até ficar bem quente. Acrescente uma colher de sopa de azeite e coloque os bifes, selando cada lado por cerca de 3 minutos para um ponto malpassado, 4 a 5 minutos para ponto médio e 6 minutos para bem-passado, sempre em fogo médio-alto.

Durante os últimos minutos do preparo, adicione a manteiga e deixe derreter sobre a carne, regando com uma colher para dar mais sabor e brilho. Retire os bifes da frigideira e deixe descansar por 3 minutos antes de servir, garantindo que os sucos da carne se redistribuam e ela fique macia. Monte o prato com as batatas-bolinhas douradas ao lado da carne.

Fraldinha na mostarda com purê de mandioquinha

Ingredientes

Carne

  • 700 g de fraldinha em bifes
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 1 colher de chá de mel
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê de mandioquinha

  • 600 g de mandioquinha descascada e picada
  • 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 1/2 xícara de chá de leite integral
  • Sal e noz-moscada ralada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Purê de mandioquinha

Em fogo médio, cozinhe a mandioquinha em água com sal em uma panela até ficar macia, escorra e amasse ainda quente. Em outra panela, aqueça a manteiga em fogo baixo, adicione a mandioquinha amassada e vá acrescentando o leite aos poucos, mexendo até obter textura cremosa. Tempere com sal e noz-moscada. Mantenha aquecido e reserve.

Carne

Em um recipiente, tempere os bifes de fraldinha com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio-alto, coloque o azeite e sele os bifes por cerca de quatro minutos de cada lado, até atingir o ponto desejado. Retire a carne e, na mesma frigideira, adicione a mostarda dijon, o mel e o creme de leite fresco, mexendo em fogo baixo até formar um molho homogêneo. Volte a carne rapidamente à frigideira apenas para envolver no molho. Sirva os bifes sobre o purê de mandioquinha, cobrindo com o molho de mostarda.

Ropa vieja cubana de fraldinha em cima de arroz em prato esverdeado
Ropa vieja cubana de fraldinha (Imagem: Foodio | Shutterstock)

Ropa vieja cubana de fraldinha

Ingredientes

  • 1 kg de fraldinha
  • Água para cozinhar
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola cortada em tiras finas
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas
  • 1 pimentão verde cortado em tiras finas
  • 4 dentes de alho picados
  • 400 g de tomate pelado picado
  • 3 colheres de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 2 folhas de louro
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco seco
  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde fatiada
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Arroz para servir

Modo de preparo

Coloque a fraldinha inteira em uma panela grande, cubra com água, adicione uma folha de louro e uma colher de chá de sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de uma hora e meia, até que a carne esteja macia. Retire a carne, deixe esfriar levemente e desfie, formando fibras finas. Reserve uma xícara de chá da água do cozimento e descarte o resto.

Na mesma panela, aqueça três colheres de sopa de azeite em fogo médio. Refogue a cebola com o alho por cerca de três minutos, até a cebola começar a ficar transparente. Acrescente os pimentões e refogue por mais cinco minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem macios.

Junte o cominho, a páprica e o extrato de tomate, mexendo bem. Adicione o tomate pelado, o vinho branco, o caldo da carne e a folha de louro restante. Abaixe o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o molho fique mais encorpado.

Acrescente a carne desfiada, misture bem e mantenha em fogo baixo por mais 15 minutos, mexendo de vez em quando, até que a carne absorva bem os temperos. Coloque a azeitona, ajuste o sal e finalize com pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida com o arroz.

Fraldinha com farofa de castanha-de-caju e vinagrete

Ingredientes

Carne

  • 800 g de fraldinha em tiras largas
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho amassados
  • Suco de 1 limão
  • Sal grosso e pimenta-do-reino moída a gosto

Farofa

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca torrada
  • 1/2 xícara de chá de castanha-de-caju triturada grosseiramente
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto

Vinagrete

  • 200 g de tomate-cereja cortado ao meio
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de vinagre de vinho branco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Carne

Em um recipiente, tempere a fraldinha com alho, suco de limão, sal grosso e pimenta-do-reino, deixando marinar por pelo menos 30 minutos. Depois, aqueça uma grelha ou chapa em fogo alto, regue com azeite e grelhe a carne por quatro minutos de cada lado para ponto médio, ajustando conforme preferência. Reserve.

Farofa

Aqueça a manteiga em fogo médio em uma frigideira e refogue a cebola até dourar. Adicione a farinha de mandioca, mexa bem e acrescente a castanha-de-caju. Cozinhe até a farinha ficar dourada. Tempere com sal e finalize com cheiro-verde. Reserve.

Vinagrete

Em um recipiente, misture os tomates-cerejas, a cebola-roxa, o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a fraldinha grelhada acompanhada da farofa e do vinagrete.

Fraldinha ao molho de vinho tinto

Ingredientes

  • 800 g de fraldinha em medalhões de 4 cm de espessura
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
  • 1 cebola-roxa cortada em fatias finas
  • 1 xícara de chá de vinho tinto seco
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo
  • 1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Ramos de alecrim fresco para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os medalhões de fraldinha com sal e pimenta-do-reino. Após, aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto, adicione uma colher de sopa de azeite e sele os medalhões por três minutos de cada lado para ponto malpassado, quatro minutos para ponto médio e cinco minutos para bem-passado. Retire a carne, reserve coberta com papel-alumínio e mantenha aquecida.

Na mesma frigideira, adicione a manteiga e refogue a cebola-roxa em fogo médio até dourar. Acrescente o açúcar mascavo, mexa bem e deixe caramelizar por dois minutos. Junte o vinho tinto, o caldo de carne e deixe reduzir em fogo médio-baixo por 10 minutos. Adicione o amido de milho dissolvido, mexa até engrossar e desligue. Sirva os medalhões cobertos com o molho e finalize com alecrim fresco.

