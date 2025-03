5 receitas sem carne vermelha para a Quaresma 

A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa no calendário cristão. Durante esse tempo, os fiéis são convidados a praticar a penitência, a oração e o jejum, refletindo sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.

A tradição de não comer carne vermelha durante a Quaresma tem raízes antigas na Igreja Católica e está relacionada ao conceito de penitência e sacrifício. Por ser considerada um alimento nobre e associado a festas e celebrações, é substituída por peixes e outros alimentos mais simples, para lembrar o sofrimento e a humildade de Cristo.

Por isso, confira 5 receitas sem carne vermelha para fazer na Quaresma!

Fritada de legumes

Ingredientes

6 ovos

1/2 xícara de chá de leite

2 batatas cozidas e picadas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

1/2 xícara de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e distribua as batatas cozidas no fundo. Adicione o pimentão e o espinafre sobre as batatas e refogue por 3 minutos. Despeje os ovos batidos por cima e salpique a cebolinha e o queijo. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5-7 minutos, até as bordas ficarem douradas e a fritada começar a firmar. Se necessário, vire a fritada com a ajuda de um prato ou tampa e deixe dourar do outro lado por mais 2-3 minutos. Sirva em seguida.

Frango assado com legumes

Ingredientes

1 kg de sobrecoxa de frango

3 dentes de alho picados

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

3 batatas descascadas e picadas

2 cenouras cortadas em rodelas grossas

1 abobrinha cortada em rodelas

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 cebola cortada em fatias

200 g de tomate-cereja

Azeite, sal, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite, o alho, a mostarda, o suco de limão, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Esfregue esse tempero nas sobrecoxas e deixe marinar por 30 minutos. Misture as batatas, as cenouras, a abobrinha, o pimentão, a cebola e o tomate-cereja em uma tigela. Regue com azeite, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem.

Em uma forma grande, distribua os legumes e coloque o frango por cima. Salpique com o tomilho. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 220 °C e asse por mais 30 minutos, até dourar bem. Sirva em seguida.

Berinjela recheada

Ingredientes

2 berinjelas

2 tomates cortados em cubos

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/2 colher de chá de orégano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

Azeite para untar

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento. Com a ajuda de uma colher, retire parte da polpa, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm. Pique a polpa retirada e reserve. Tempere as cavidades das berinjelas com um pouco de sal e deixe descansar por 10 minutos para reduzir o amargor. Depois, enxágue e seque com papel-toalha. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue o alho até dourar. Adicione a polpa da berinjela picada e refogue por 5 minutos. Adicione os tomates, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 minutos e desligue o fogo. Coloque as metades das berinjelas em uma assadeira untada com azeite. Distribua o recheio nas cavidades e cubra com o queijo muçarela ralado e finalize com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, ou até o queijo derreter e gratinar. Finalize com folhas de manjericão frescas e sirva em seguida.

Bacalhau com batata-bolinha (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Bacalhau com batata-bolinha

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgada

dessalgada 500 g de batata-bolinha

200 g de cebola-pérola descascada

200 g de tomate-cereja

100 g de azeitonas pretas

10 ovos de codorna

6 dentes de alho inteiros com casca

Azeite, tomilho, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas-bolinhas com casca, cubra com água e leve ao fogo alto para cozinhar por 5 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque os ovos de codorna, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 6 minutos. Após, desligue o fogo, descarte a água e descasque os ovos.

Em uma forma, distribua as batatas-bolinhas, as cebolas-pérolas inteiras, os tomates-cereja, os dentes de alho e as azeitonas. Adicione as postas de bacalhau sobre os vegetais e regue tudo com bastante azeite. Tempere com pimenta-do-reino e adicione os ramos de tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, até o bacalhau dourar levemente. Nos últimos 5 minutos, adicione os ovos de codorna cozidos inteiros à assadeira para absorverem o sabor do azeite e dos temperos. Retire do forno, finalize com a salsinha picada e sirva em seguida.

Escondidinho de palmito e queijo

Ingredientes

Purê

500 g de batatas

1 colher de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite

Sal, noz-moscada em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Recheio

300 g de palmito picado

picado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado e sem sementes

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada a gosto

200 g de queijo muçarela ralado

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe as batatas em água com sal até ficarem macias. Escorra e amasse enquanto ainda estiver quente. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo, adicione as batatas amassadas e misture com o leite. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Mexa até formar um purê cremoso. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o tomate e refogue até murchar. Adicione o palmito, o molho de tomate, o creme de leite e tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos, desligue o fogo e misture com a salsinha.

Montagem

Em um refratário, coloque metade do purê no fundo. Adicione o recheio de palmito e cubra com o queijo muçarela ralado. Cubra com o restante do purê e espalhe bem. Finalize com o queijo parmesão ralado e pedacinhos de manteiga por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.