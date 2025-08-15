5 receitas saudáveis e versáteis com farinha de coco

Cada vez mais presente na cozinha de quem busca hábitos saudáveis, a farinha de coco se apresenta como uma alternativa nutritiva às opções tradicionais. Obtida a partir da polpa do coco, ela é naturalmente isenta de glúten, rica em fibras e possui baixo índice glicêmico — qualidades que a tornam ideal para quem tem restrições alimentares ou deseja reduzir o consumo de carboidratos refinados.

Além dos benefícios à saúde, a farinha de coco se destaca pela versatilidade: sua textura macia e sabor levemente adocicado permitem que seja usada em diversas preparações, doces e salgadas. Para demonstrar na prática como incorporá-la à rotina, o chef Thiago Ribeiro, da Copra Alimentos, compartilha 5 receitas criativas. Confira!

Panqueca de banana

Ingredientes

2 bananas-prata bem maduras

bem maduras 3 ovos

2 colheres de sopa de açúcar de coco

6 colheres de sopa de farinha de coco

2 colheres de sopa de farinha de arroz

1 colher de chá fermento químico em pó

1 colher de chá essência de baunilha

1 pitada de sal

Manteiga de coco spray para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas e amasse com um garfo até formar um purê. Adicione os demais ingredientes, exceto o fermento químico, e misture até obter uma massa. Acrescente o fermento químico e mexa lentamente. Reserve.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Unte com a manteiga de coco spray e coloque uma concha da massa sobre ela. Frite até dourar e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com o restante da massa e disponha as panquecas em um prato. Sirva acompanhado com calda de chocolate, rodelas de banana e mirtilo.

Quiche de tomate seco e abobrinha

Ingredientes

Massa

1 e 1/4 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 xícara de chá de farinha de coco

1/4 xícara de chá de farinha de linhaça dourada

1/3 xícara de chá de manteiga de coco em temperatura ambiente

2 ovos

1 colher de chá de sal

Manteiga de coco spray para untar

Recheio

200 ml de leite de coco tradicional

200 g de queijo muçarela ralado

1 xícara de chá de tomate seco picado

2 xícaras de chá de abobrinha ralada

1 cebola roxa picada

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de manteiga de coco

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Sal a gosto

Sementes de gergelim (Opcional)

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture os ingredientes secos até obter uma consistência homogênea. Adicione a manteiga amolecida e misture até obter uma farofa grossa. Acrescente os ovos e amasse com as mãos. Caso a massa esteja muito úmida, coloque, aos poucos, farinha de amêndoas. Mas, caso esteja muito seca, adicione um pouco de água gelada.

Unte uma forma de fundo removível de 24 cm com manteiga de coco. Abra a massa da quiche com a ponta dos dedos, disponha sobre a forma e pressione delicadamente o fundo e a lateral. Leve à geladeira por 10 minutos enquanto o forno aquece — a massa da quiche é muito amanteigada, e isso evita que as laterais baixem na hora de assar. Enquanto isso, prepare o recheio.

Recheio

Em uma panela, aqueça a manteiga de coco em fogo médio. Adicione a cebola roxa e refogue até ficar macia. Acrescente a abobrinha e refogue por mais 5 minutos. Coloque o tomate seco e, ao final do cozimento, junte o sal, a páprica defumada e a pimenta-do-reino. Adicione o leite de coco, o queijo muçarela e o cheiro-verde. Misture até o queijo derreter e desligue o fogo.

Após, espalhe o recheio de legumes cremoso na massa e salpique com gergelim para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos, ou até a borda da massa e o recheio dourarem. Retire do forno e espere esfriar. Sirva em seguida.

Pizza de frigideira

Ingredientes

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de goma de tapioca hidratada

2 colheres de sopa de leite de coco

2 colheres de sopa de farinha de coco

Sal a gosto

Manteiga de coco spray para untar

Recheio

Molho de tomate

Queijo minas padrão ralado

Rodelas de tomate, alho frito, alecrim e orégano

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes da massa até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira de 24 cm com manteiga de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje a massa sobre ela e doure. Vire para dourar o outro lado e, enquanto frita, adicione o molho de tomate, queijo minas padrão, tomate, alho frito, alecrim e orégano. Tampe a panela e aguarde o queijo derreter. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Coxinha de frango (Imagem: Tibilletti | Shutterstock)

Coxinha de frango

Ingredientes

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 colher de sopa de manteiga de coco

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado (opcional) a gosto

1/2 pote de requeijão ou creme de ricota (opcional)

Massa e montagem

500 g de batata-doce descascada e cozida

1 ovo

1/2 cebola descascada e picada (opcional)

2 colher de chá de sal

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1 ovo batido

2 xícaras de chá de farinha de coco

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça a manteiga de coco em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue. Acrescente o frango desfiado e os temperos. Misture e, se quiser, coloque o requeijão. Desligue o fogo e reserve.

Massa e montagem

Em um recipiente, coloque as batatas e amasse com um garfo até obter um purê. Adicione os demais ingredientes e sove com as mãos até ficar maleável (ela fica levemente quebradiça, mas moldável). Após, pegue pequenas porções de massa, abra na mão, recheie com o frango e feche em formato de coxinha. Passe as coxinhas no ovo batido e depois na farinha de coco. Asse na airfryer a 200°C por 15–20 minutos. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura

Ingredientes

1 e 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de sopa de polvilho doce

3/4 de xícara de chá de farinha de coco

farinha de arroz

1 colher de sopa bem cheia de fermento químico em pó

500 ml de água de coco

1 pitada de sal

Manteiga de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Calda de chocolate para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o forno a 200ºC. Unte uma forma de bolo com furo central com manteiga de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Reserve. Em um liquidificador, bata a cenoura, o óleo de coco, a água de coco, o sal e o açúcar até ficar completamente liso. Reserve.

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, a farinha de coco, o polvilho doce e o fermento químico. Junte com a mistura do liquidificador e mexa com uma colher ou fouet até obter uma consistência homogênea. Despeje na forma untada e leve ao forno preaquecido até soltar as bordas. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme e decore com a calda de chocolate. Sirva em seguida.

Por Nathali Coelho