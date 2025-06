5 receitas rápidas e práticas para o almoço

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com a correria do dia a dia, é importante ter opções de receitas rápidas e práticas para o almoço — principalmente quando o tempo é curto e a fome é grande. Por isso, confira algumas opções que combinam sabor, simplicidade e ingredientes acessíveis. São ideais para quem busca uma refeição caseira descomplicada!

Bife a cavalo

Ingredientes

1 bife de contrafilé

de contrafilé 1 ovo

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de batata frita

1/2 xícara de chá de alface

4 tomates-cerejas cortados ao meio

1/4 de cebola-roxa fatiada

4 azeitonas pretas

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o bife e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne e frite até obter o ponto desejado. Transfira para um prato e reserve. Na mesma frigideira, quebre o ovo e frite até que a clara esteja firme e a gema ainda mole. Desligue o fogo e sirva o bife com o ovo por cima, acompanhado do arroz, batata frita e salada de alface, tomate-cereja, cebola-roxa e azeitona.

Macarrão ao alho e óleo com cheiro-verde

Ingredientes

250 g de macarrão espaguete

3 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho descascados e picados

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o macarrão escorrido e misture delicadamente. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Estrogonofe de salsicha

Ingredientes

6 salsichas fatiadas

1/2 cebola descascada e picada

descascada e picada 1 colher de sopa de ketchup

1 colher de sopa de mostarda

250 g de creme de leite

1 colher de sopa de óleo

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a salsicha e refogue por 5 minutos. Junte o ketchup, a mostarda e, por último, o creme de leite. Mexa e cozinhe por 2 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de frango com molho de tomate (Imagem: ThiagoSantos | Shutterstock)

Panqueca de frango com molho de tomate

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de óleo

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Recheio

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/4 de xícara de chá de molho de tomate quente

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque os ingredientes da massa e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha um pouco de massa na panela, formando um disco, e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e recheie os discos de panqueca. Enrole e disponha em um prato. Cubra com o molho de tomate e polvilhe com o cheiro-verde. Sirva em seguida.

Arroz com carne moída, cogumelo e ovo mexido

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

300 g de carne moída

1/2 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de cogumelo champignon fatiado

champignon fatiado 1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o cogumelo, o milho-verde, a ervilha e os ovos mexidos e cozinhe por 3 minutos, mexendo sempre. Por último, coloque o arroz cozido e tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Desligue o fogo e sirva em seguida.