Poucos aromas são tão acolhedores quanto o de pão assando no forno, preenchendo a cozinha com uma sensação de conforto e sabor caseiro. A textura macia e o calor de cada fatia tornam qualquer refeição mais especial, seja no começo do dia ou naquele intervalo da tarde. Para trazer essa experiência para a sua mesa sem complicações, reunimos 5 receitas rápidas de pães para fazer em casa, que combinam praticidade e sabor em cada preparo. Confira!

Pão de batata com requeijão cremoso

Ingredientes

45 g de fermento biológico fresco

2 xícaras de chá de água morna

500 g de batata cozida e espremida

2 colheres de sopa de açúcar

200 g de requeijão cremoso

1 colher de sopa de sal

1 xícara de chá de óleo

1 kg de farinha de trigo

2 gemas de ovo

1 ovo batido

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fermento, o sal e o açúcar até obter uma mistura líquida. Acrescente o óleo, a água, a batata e as gemas de ovo e misture até ficar homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos e sove até desgrudar das mãos. Faça bolinhas e deixe crescer por 20 minutos. Abra as bolinhas, coloque uma porção de requeijão cremoso no centro e feche. Disponha os pãezinhos em uma assadeira e deixe crescer por 20 minutos. Pincele com o ovo e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Sirva em seguida.

Pão doce com canela e uva-passa

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1 xícara de chá de leite morno

3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de sopa de canela em pó

em pó 1/2 xícara de chá de uva-passa

1 ovo batido

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fermento com o leite morno e o açúcar e deixe descansar por 10 minutos. Acrescente a manteiga, o sal e a farinha de trigo aos poucos, sovando a massa até ficar macia. Misture a canela e a uva-passa. Modele bolinhas ou um pão único, coloque em assadeira untada com manteiga e deixe crescer por 40 minutos. Pincele com o ovo batido e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Sirva em seguida.

Pão de cebola com crosta crocante (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

Pão de cebola com crosta crocante

Ingredientes

1/2 xícara de chá de água morna

7 g de fermento biológico seco

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de óleo

Óleo para untar

1 cebola fatiada finamente

fatiada finamente 3 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a água morna com o fermento e o açúcar. Mexa até dissolver e deixe descansar por cerca de 10 minutos, até formar espuma (fermentação ativa). Adicione o óleo, o sal e cerca de 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Misture com colher de pau até formar uma massa ligeiramente pegajosa. Aos poucos, incorpore a farinha de trigo restante até a massa desgrudar da tigela.

Transfira a massa para uma superfície levemente enfarinhada com farinha de trigo e sove à mão por aproximadamente 5 a 8 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. Forme uma bola. Unte uma tigela com óleo, coloque a massa e cubra com plástico-filme ou pano limpo. Deixe crescer em local morno por cerca de 1 hora, até dobrar de volume.

Enquanto isso, aqueça uma frigideira em fogo médio, adicione a manteiga e refogue a cebola fatiada com uma pitada de sal até ficar dourada e macia (cerca de 10 a 15 minutos). Reserve para esfriar. Após o crescimento, transfira a massa novamente para superfície enfarinhada, abra em formato de retângulo e espalhe a cebola refogada por toda a superfície. Dobre e enrole levemente, incorporando-a uniformemente à massa. Modele em forma de pão e transfira para uma forma de pão untada com óleo.

Cubra com pano limpo e deixe crescer por mais 40 minutos, até quase dobrar de volume novamente. Leve ao forno preaquecido a 190 °C por 35 a 40 minutos, ou até a crosta ficar dourada e o interior soar oco ao bater a base do pão. Retire do forno e aguarde pelo menos 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

Pão de queijo de assadeira

Ingredientes

3 ovos

125 ml de leite

100 ml de óleo

Sal a gosto

250 g de polvilho doce

doce 200 g de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de fermento

Óleo para untar

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o leite, o óleo, o sal e o polvilho. Coloque em um recipiente e misture com o queijo e o fermento. Transfira a mistura para uma forma com um buraco no centro untada com óleo. Leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Sirva em seguida.

Pão de ervas e parmesão

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1 xícara de chá de água morna

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de açúcar

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 2 colheres de sopa de ervas secas (orégano, tomilho e alecrim misturados)

Óleo para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o fermento com a água morna, o açúcar e 1 colher de sopa de farinha de trigo. Deixe descansar por 10 minutos até espumar. Acrescente o sal, o azeite, o restante da farinha de trigo e sove até formar uma massa lisa. Misture as ervas e o parmesão na massa. Modele uma bola, cubra e deixe crescer por 30 minutos. Faça cortes superficiais, polvilhe mais parmesão e coloque em uma assadeira untada com óleo. Leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.