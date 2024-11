Aproveitar as sobras do almoço de domingo é uma maneira prática e inteligente de facilitar o preparo da refeição de segunda-feira. Além de economizar tempo na cozinha, já que os ingredientes estão parcialmente prontos, essa prática reduz o desperdício de alimentos, contribuindo para um consumo mais consciente, econômico e sustentável – além de valorizar o que foi preparado.

Por isso, abaixo, confira 5 receitas práticas para aproveitar as sobras de domingo!

Salpicão de frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de frango assado desfiado

desfiado 1 cenoura ralada

170 g de milho-verde escorrido

170 g de ervilha escorrida

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/2 cebola ralada

1 maçã-verde cortada em cubos

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de azeitona verde picada

1 xícara de chá de batata palha

1/2 xícara de chá de maionese

1 colher de sopa de creme de leite

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, combine a cenoura, o milho-verde, a ervilha, o pimentão, a cebola, a maçã-verde, as uvas-passas e as azeitonas. Adicione o frango desfiado à tigela e misture bem com os outros ingredientes. Acrescente a maionese, o creme de leite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture parte da batata palha ao salpicão e use o restante para decorar. Finalize com salsinha. Sirva em seguida.

Bolinho de arroz

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1 ovo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de leite

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o arroz com o ovo, o queijo ralado e o cheiro-verde. Adicione o leite e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa consistente que dê para modelar com as mãos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Com as mãos, modele os bolinhos no formato que preferir. Se a massa estiver grudando, molhe levemente as mãos com água. Aqueça o óleo em uma panela em fogo médio. Frite os bolinhos, virando para dourar de maneira uniforme. Retire e escorra em papel-toalha. Sirva em seguida.

Creme com sobras de legumes assados

Ingredientes

2 xícaras de chá de sobras de legumes assados (cenoura, abóbora, batata, abobrinha etc.)

(cenoura, abóbora, batata, abobrinha etc.) 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

1 cebola picada

1 l de caldo de legumes

1/2 xícara de chá de creme de leite

Tomilho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte os legumes assados em pedaços menores, caso necessário. Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Acrescente os legumes assados e misture bem. Adicione o caldo de legumes à panela e deixe ferver por cerca de 10 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Com um mixer de mão, bata diretamente na panela até obter uma consistência cremosa. Adicione o creme de leite, mexa bem e aqueça sem deixar ferver. Sirva em seguida.

Escondidinho de carne assada (Imagem: Julia Sedaeva | Shutterstock)

Escondidinho de carne assada

Ingredientes

Purê

4 batatas descascadas , cozidas e amassadas

, cozidas e amassadas 2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

2 xícaras de chá de sobra de carne assada desfiada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1/4 de xícara de chá de molho de tomate

Azeite, sal e cheiro-verde picado a gosto

Montagem

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Queijo parmesão ralado para gratinar

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione o leite e misture a batata até formar um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o queijo ralado e misture até derreter. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Acrescente a carne desfiada, o tomate e o molho de tomate. Cozinhe até o recheio ficar bem úmido. Finalize com cheiro-verde picado e ajuste o sal, se necessário. Reserve.

Montagem

Em um refratário, faça uma camada com metade do purê. Espalhe o recheio de carne por cima. Cubra com o restante do purê, alisando com uma colher. Finalize com queijo muçarela e parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

Wrap com sobras

Ingredientes

4 tortilhas de trigo

2 xícaras de chá de sobras de carne desfiada

1 xícara de chá de alface

1 cenoura ralada

1 tomate cortado em rodelas finas

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Molho

4 colheres de sopa de maionese

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a maionese, a mostarda, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Reserve. Espalhe 1 colher de sopa do molho sobre cada tortilha. Adicione uma camada de folhas de alface no centro da tortilha. Distribua a carne desfiada por cima da alface. Acrescente a cenoura, o tomate e o queijo. Dobre as laterais da tortilha para dentro e enrole firmemente como um rocambole. Sirva em seguida.