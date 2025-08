O matcha é um chá verde em pó de origem japonesa, conhecido pelo alto teor de antioxidantes e por seus benefícios à saúde, como mais foco, energia e apoio ao metabolismo. Com sabor marcante e cor vibrante, ele é versátil e pode ser usado em diversas receitas práticas e saudáveis — de bebidas a preparos doces e salgados — adicionando nutrição e um toque especial ao dia a dia de forma simples e saborosa.

A seguir, confira 5 receitas práticas e saudáveis com matcha!

Sanduíche waffle de matcha com salmão

Ingredientes

Waffle

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite vegetal

1 colher de chá de matcha em pó

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

100 g de salmão defumado fatiado

1/2 abobrinha fatiada finamente

2 colheres de sopa de cream cheese

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, o matcha, o fermento e o sal. Em outro recipiente, bata o ovo, adicione o leite vegetal e o azeite. Misture até ficar homogêneo. Junte os ingredientes secos e misture até formar uma massa homogênea. Aqueça uma máquina de waffle untada com azeite e despeje a massa, deixando dourar por alguns minutos. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, misture as tiras de abobrinha com o suco de limão e uma pitada de sal. Deixe marinar por 5 a 10 minutos para ficarem mais macias e saborosas. Espalhe o cream cheese sobre uma das metades do waffle. Coloque a abobrinha marinada e o salmão defumado por cima. Tempere com pimenta-do-reino, dobre o waffle ao meio e sirva em seguida.

Muffin integral de matcha e framboesa

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de matcha em pó

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/3 de xícara de chá de mel

2 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

3/4 de xícara de chá de framboesa

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo integral, a farinha de aveia, o matcha, o fermento e o bicarbonato de sódio. Em outro recipiente, bata os ovos com o mel, o iogurte natural, o óleo de coco e a baunilha até ficar homogêneo. Junte os ingredientes líquidos aos secos, misturando delicadamente. Não bata demais. Incorpore as framboesas com cuidado para não desmancharem. Divida a massa em forminhas de silicone de muffin e leve ao forno preaquecido a 180 °C de 20 a 25 minutos, ou até dourar levemente e passar no teste do palito. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.

Tapioca de matcha com recheio de coco

Ingredientes

Tapioca

1 xícara de chá de goma de tapioca hidratada

hidratada 1 colher de chá de matcha em pó

1 pitada de sal

Recheio

2 colheres de sopa de coco ralado sem açúcar

1 colher de sopa de leite de coco

1 colher de chá de mel

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture bem a goma de tapioca com o matcha e o sal, até que o pó verde se incorpore por completo. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Peneire a goma diretamente sobre a frigideira quente, formando um disco uniforme. Deixe cozinhar por cerca de 2 minutos ou até firmar. Vire com cuidado e aqueça mais 30 segundos. Em uma tigela pequena, misture o coco ralado com o leite de coco e o mel, formando uma pastinha úmida. Espalhe o recheio sobre metade da tapioca, polvilhe canela, dobre ao meio e sirva ainda quente.

Vitamina de matcha com banana e maçã (Imagem: Halinskyi Max | Shutterstock)

Vitamina de matcha com banana e maçã

Ingredientes

1 banana congelada e cortada em rodelas

congelada e cortada em rodelas 1 maçã descascada e picada

1 colher de chá de matcha em pó

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de chá de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Cookies de matcha com chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de matcha em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de colher de chá de sal

1/4 de xícara de chá de óleo de coco derretido

1/3 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 ovo

1 colher de chá de extrato de baunilha

1/3 de xícara de chá de gotas de chocolate 70% cacau

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, o matcha, o bicarbonato de sódio e o sal. Em outro recipiente, bata o ovo com o açúcar mascavo, o óleo de coco e a baunilha até ficar homogêneo. Junte os ingredientes secos aos líquidos e misture até formar uma massa homogênea. Adicione as gotas de chocolate e incorpore à massa. Modele os cookies com as mãos ou com uma colher e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 a 12 minutos, até as bordas começarem a dourar. Deixe esfriar na assadeira por 5 minutos e sirva em seguida.