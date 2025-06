O sushi é uma das maiores expressões da culinária japonesa, famoso pela beleza e pelo equilíbrio dos sabores. Apesar de parecer complicado, preparar sushi em casa pode ser simples e prático. Com técnicas fáceis e um pouco de cuidado, você consegue fazer versões caseiras que mantêm o frescor e a leveza tão característica do prato. Mais do que uma receita, fazer sushi em casa é uma chance de experimentar combinações diferentes e surpreender, mesmo sem muita experiência na cozinha.

Abaixo, veja 5 receitas práticas e saborosas de sushi!

Sushi com salmão, pepino e cream cheese

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz japonês

1 e 1/4 xícara de chá água

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

100 g de salmão fresco cortado em cubos

fresco cortado em cubos 50 g de cream cheese

1/4 de pepino japonês cortado em tiras finas

Fatias finas de salmão fresco para cobrir o sushi

Cebolinha picada e gergelim para decorar

Modo de preparo

Arroz

Em uma tigela, lave bem o arroz até a água sair transparente. Transfira o arroz para uma panela com a água, tampe e leve ao fogo. Cozinhe em fogo baixo até a água secar. Em uma tigela, misture o vinagre de arroz, o açúcar e o sal até dissolver. Quando o arroz estiver pronto, espalhe em uma travessa e misture com o tempero de vinagre. Reserve.

Montagem

Sobre uma esteira de sushi ou um pano limpo com plástico filme, espalhe uma camada fina de arroz. Coloque os cubos de salmão, o pepino e o cream cheese no centro. Enrole com cuidado, apertando bem. Abra a esteira e cubra o rolinho com as fatias finas de salmão fresco. Use o plástico filme por cima e dê uma pressionada leve para o salmão aderir. Retire o plástico e corte o sushi em pedaços com uma faca molhada para não grudar. Decore com a cebolinha e o gergelim e sirva em seguida.

Sushi de shitake e cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz japonês

1 1/4 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

6 cogumelos shitake frescos

1 cenoura cortada em fatias finas

cortada em fatias finas 1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 pitada de açúcar

1 folha de alga nori

Gergelim para decorar

Modo de preparo

Arroz

Em uma tigela, lave bem o arroz até a água sair transparente. Transfira o arroz para uma panela com a água, tampe e leve ao fogo. Cozinhe em fogo baixo até a água secar. Em uma tigela, misture o vinagre de arroz, o açúcar e o sal até dissolver. Quando o arroz estiver pronto, espalhe em uma travessa e misture com o tempero de vinagre. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e refogue o shitake por aproximadamente 3 minutos. Adicione o molho de soja e o açúcar, mexendo até que os cogumelos fiquem douradinhos.

Montagem

Sobre uma esteira de sushi, coloque a folha de nori com o lado áspero para cima. Espalhe uma camada fina de arroz sobre a alga, deixando 1 dedo de margem em cima. No centro, coloque as tiras de shitake e a cenoura. Enrole com cuidado, apertando bem. Molhe a faca com água antes de cortar. Decore com gergelim por cima e sirva em seguida.

Sushi de atum

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz japonês

1 1/4 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

150 g de atum fresco cortado em tiras finas

fresco cortado em tiras finas 1 colher de chá de molho de soja

1 folha de alga nori

Modo de preparo

Arroz

Em um recipiente, lave bem o arroz até a água sair transparente. Transfira o arroz para uma panela com a água, tampe e leve ao fogo. Cozinhe em fogo baixo até a água secar. Em uma tigela, misture o vinagre de arroz, o açúcar e o sal até dissolver. Quando o arroz estiver pronto, espalhe em uma travessa e misture com o tempero de vinagre. Reserve.

Montagem

Em uma tigela, tempere as tiras de atum com o molho de soja. Sobre uma esteira de sushi, coloque a folha de nori com o lado áspero para cima. Espalhe o arroz em uma camada fina e coloque as tiras de atum no centro. Enrole com cuidado, pressionando bem para ficar firme. Corte sempre umedecendo a faca com água para facilitar. Sirva em seguida.

Sushi de abacate com pepino (Imagem: Joshua Resnick | Shutterstock)

Sushi de abacate com pepino

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz japonês

1 e 1/4 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

1/2 abacate firme cortado em cubos

firme cortado em cubos 1/2 pepino japonês cortado em cubos

1 folha de alga nori

1 colher de chá de furikake

Gergelim torrado para decorar

Modo de preparo

Arroz

Em um recipiente, lave bem o arroz até a água sair transparente. Transfira o arroz para uma panela com a água, tampe e leve ao fogo. Cozinhe em fogo baixo até a água secar. Em uma tigela, misture o vinagre de arroz, o açúcar e o sal até dissolver. Quando o arroz estiver pronto, espalhe em uma travessa e misture com o tempero de vinagre. Reserve.

Montagem

Sobre uma esteira de sushi, coloque a folha de nori com o lado áspero para cima. Espalhe o arroz em toda a superfície da alga. Vire a folha de nori de modo que o arroz fique para baixo. No centro, coloque os cubos de abacate e pepino. Enrole com cuidado, pressionando bem para ficar firme. Passe um pouco de água na faca e corte em pedaços. Passe os rolinhos já cortados sobre o furikake, para que fiquem bem cobertos. Finalize com o gergelim e sirva em seguida.

Sushi de manga com cream cheese

Ingredientes

1 xícara de chá arroz japonês para sushi

1 e 1/4 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de vinagre de arroz

1 colher de sopa de açúcar

1/2 colher de chá de sal

1 manga descascada e picada em cubos

descascada e picada em cubos 100 g de cream cheese

1 folha de alga nori

Gergelim torrado para finalizar

Modo de preparo

Arroz

Em um recipiente, lave bem o arroz até a água sair transparente. Transfira o arroz para uma panela com a água, tampe e leve ao fogo. Cozinhe em fogo baixo até a água secar. Em uma tigela, misture o vinagre de arroz, o açúcar e o sal até dissolver. Quando o arroz estiver pronto, espalhe em uma travessa e misture com o tempero de vinagre. Reserve.

Montagem

Sobre uma esteira de sushi, coloque a folha de nori com o lado áspero para cima. Espalhe uma camada fina de arroz sobre o nori, deixando cerca de 2 cm livres na parte de cima para fechar. Distribua as cubos de manga e um pouco de cream cheese. Enrole com cuidado, apertando levemente para firmar. Passe um pouco de água na faca e corte em pedaços. Polvilhe o gergelim torrado por cima e sirva em seguida.