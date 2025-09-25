Variedades

5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 25/09/25 13h06
Refogado de grão-de-bico com berinjela (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)

As proteínas de origem vegetal têm ganhado cada vez mais destaque por unirem leveza, versatilidade e benefícios à saúde. Incorporá-las ao almoço é uma maneira prática de garantir energia ao longo do dia, favorecer a saciedade e cuidar do equilíbrio nutricional sem abrir mão do sabor. Além disso, seu uso amplia as possibilidades na cozinha, trazendo diversidade ao prato e incentivando escolhas mais conscientes no dia a dia.

A seguir, aprenda a preparar 5 receitas práticas e ricas em proteína vegetal para o almoço!

Refogado de grão-de-bico com berinjela

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até começar a dourar levemente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a berinjela e mexa bem, deixando cozinhar até que fique macia e levemente dourada. Acrescente o grão-de-bico e misture. Tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 a 4 minutos, mexendo sempre para os sabores se incorporarem. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Ensopado de tofu com legumes

Ingredientes

  • 300 g de tofu firme cortado em cubos
  • 2 batatas cortadas em cubos
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro quente
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até dourar levemente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte os cubos de tofu e doure-os levemente, mexendo para ficarem firmes por fora. Acrescente as batatas e as cenouras, misture bem e tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Adicione o caldo de legumes e a folha de louro. Cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, até que as batatas e as cenouras estejam macias. Sirva em seguida.

Abóbora recheada com mix de feijões

Ingredientes

  • 1 abóbora-moranga 
  • 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido
  • 1 xícara de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte a parte superior da abóbora-moranga, como uma tampa, e retire as sementes com uma colher. Envolva a abóbora-moranga em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, até ficar macia, mas firme o suficiente para manter o formato.

Enquanto a abóbora-moranga assa, em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Adicione o alho, o tomate e o pimentão, refogando por mais 2 a 3 minutos. Acrescente os feijões e misture bem. Tempere com cominho, páprica, sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar por 5 minutos, mexendo para incorporar os sabores. Retire a abóbora-moranga do forno, recheie com o mix de feijões e finalize com o coentro. Sirva em seguida. 

Salada morna de quinoa com lentilhas servido em tigela de madeira em cima de jogo americano verde em cima de mesa de madeira
Salada morna de quinoa com lentilha (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)

Salada morna de quinoa com lentilha

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa 
  • 1 xícara de chá de lentilha 
  • 3 colheres de sopa de salsinha picada
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 6 xícaras de chá de água
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa com 3 xícaras de chá de água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até a água secar e os grãos ficarem macios. Reserve. Em outra panela, em fogo médio, cozinhe a lentilha em 3 xícaras de chá de água até ficar macia, mas sem desmanchar. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa com a lentilha. Acrescente a salsinha, a cebolinha, o azeite e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva em seguida.

Arroz com edamame e gergelim

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de arroz integral
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 1 dente de alho picado
  • 100 g de grãos de edamame cozidos
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim tostadas
  • Cebolinha picada, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o arroz e refogue por 1 minuto. Acrescente a água e sal a gosto. Cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até a água secar e o arroz ficar macio. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo baixo. Adicione o edamame, a cenoura e o pimentão. Refogue por 3 a 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até os legumes ficarem macios, mas ainda firmes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture os legumes refogados ao arroz cozido. Salpique as sementes de gergelim e a cebolinha por cima e sirva em seguida. 

