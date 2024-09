5 receitas práticas e econômicas com as folhas dos alimentos

As folhas dos alimentos são frequentemente subestimadas e, muitas vezes, descartadas. No entanto, podem ser verdadeiras joias na cozinha. Além de nutritivas, elas acrescentam sabor e textura a diversas receitas. E o melhor de tudo: são econômicas, fáceis de encontrar e ajudam a evitar o desperdício.

Abaixo, veja como utilizar as folhas dos alimentos em receitas deliciosas e práticas!

Omelete com folhas de rabanete

Ingredientes

Folhas de 1 maço de rabanete higienizadas e picadas

2 ovos batidos

batidos 4 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de rabanete e refogue até murcharem. Tempere com sal e despeje os ovos sobre as folhas. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Folhas de couve-flor refogadas

Ingredientes

Folhas de 1 couve-flor fatiadas

fatiadas 2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte as folhas de couve-flor e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Farofa com folhas de beterraba

1 1/2 maço de folhas de beterraba higienizadas e picadas

higienizadas e picadas 2 ovos batidos

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de sal

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de farinha de mandioca

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione as folhas de beterraba e refogue até murcharem. Tempere com sal e misture. Junte os ovos e misture delicadamente para manter os pedaços de ovos mexidos. Por último, coloque a farinha de mandioca e refogue até dourar levemente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Pesto de ramas de cenoura (Imagem: Johannes Ziegler Photo | Shutterstock)

Pesto de ramas de cenoura

Ingredientes

5 ramas de cenouras higienizadas e picadas

5 folhas de manjericão picadas

1 dente de alho descascado e amassado

3 nozes

1 colher de sopa de queijo parmesão ralado

parmesão ralado Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as ramas de cenoura, as folhas de manjericão, o alho, as nozes, o queijo e o azeite e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um recipiente e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Bolinho de folhas de brócolis

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 xícaras de chá de folhas de brócolis picadas

picadas 1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de farinha de trigo

Sal, pimenta-do-reino moída e óleo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as folhas de brócolis e refogue por 2 minutos. Junte a água e cozinhe até ficarem macias. Coloque o leite e cozinhe até levantar fervura. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma massa consistente. Tempere com sal e pimenta-do-reino e desligue o fogo. Transfira a massa para um recipiente e espere esfriar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o toda a massa e frite no óleo quente até dourar. Sirva em seguida.