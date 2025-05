Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O frango é uma proteína saborosa e extremamente versátil, o que o torna uma das carnes mais consumidas no mundo. Ele pode ser preparado de diversas maneiras — grelhado, assado, cozido ou desfiado — e se adapta facilmente a diferentes tipos de temperos e acompanhamentos. Por isso, é um ingrediente curinga na cozinha, presente em pratos simples do dia a dia e em receitas mais elaboradas.

A seguir, confira 5 receitas práticas e deliciosas com frango!

Filé de frango com laranja

Ingredientes

4 filés de frango

1 dente de alho descascado e amassado

Suco de 1/2 laranja

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com alho, sal, pimenta-do-reino e suco de laranja. Tampe e leve à geladeira por 2 horas. Após, em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os filés de frango e doure os dois lados. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Enroladinho de filé de frango com molho

Ingredientes

4 filés de frango

1/2 xícara de chá de maçã cortada em palitos

1 colher de sopa de hortelã picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e ralada

descascada e ralada 1 colher de café de curry

1 xícara de chá de caldo de galinha

1/2 xícara de chá de creme de leite sem soro

1/2 xícara de chá de leite de coco

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e, sobre eles, os palitos de maçã e as folhas de hortelã. Enrole cada filé como um rocambole e amarre com um barbante. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Reduza o fogo e adicione o frango, a cebola, o curry e o caldo de galinha. Cozinhe até o frango ficar macio, mas sem desmanchar. Junte o creme de leite e o leite de coco e mexa para incorporar. Acrescente a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino, misture e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Frango ao curry com leite de coco

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos​

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados​

1 colher de sopa de curry em pó​

200 ml de leite de coco​

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto​

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peito frango e doure. Junte o curry, misture e cozinhe por 2 minutos. Por último, coloque o leite de coco, o sal e a pimenta-do-reino e reduza o fogo. Cozinhe por mais 10 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Estrogonofe de frango (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Estrogonofe de frango

Ingredientes

800 g de peito de frango cortado em cubos

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

1 colher de chá de mostarda

Sal a gosto

1 xícara de chá de molho de tomate

de tomate 400 g de creme de leite

100 g de cogumelo champignon fatiado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e a cebola e refogue por 6 minutos. Acrescente a mostarda, o sal e o molho de tomate e misture. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe até o frango ficar macio. Por último, coloque o creme de leite e o cogumelo e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva com batata-palha e arroz branco.

Frango gratinado com creme de milho-verde

Ingredientes

2 kg de peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

200 g de bacon picado

picado 750 g de milho-verde

500 g de creme de leite

200 g de queijo muçarela fatiado

Queijo parmesão ralado e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o frango desfiado e doure. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o milho-verde e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio até dourar. Despeje o creme de milho-verde sobre ele e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque o frango e cubra com o queijo muçarela. Despeje o creme de milho-verde com bacon sobre a mistura e finalize com o queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.