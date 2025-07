A couve é um ingrediente versátil, nutritivo e fácil de preparar, o que a torna uma excelente escolha para o almoço do dia a dia. Rica em fibras, vitaminas e minerais, ela pode ser utilizada em diversas receitas práticas e saborosas. Seu sabor marcante combina com diferentes temperos e ingredientes, permitindo variações simples que agradam a todos os paladares.

A seguir, confira 5 receitas práticas e deliciosas com couve para o almoço!

Sopa de lentilha com couve e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 maço de couve kale picado

2 cenouras cortadas em rodelas

2 talos de aipo picados

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 folha de louro

1,5 l de água

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o tomate picado e refogue por mais 2 minutos. Acrescente a lentilha, a cenoura, o aipo e a folha de louro. Cubra com a água e cozinhe por cerca de 25 a 30 minutos, até a lentilha ficar macia. Coloque a couve na sopa e cozinhe por mais 5 a 7 minutos, apenas até que ela murche e fique verde viva. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva com a salsinha.

Farofa de couve com cenoura

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 cenoura ralada

4 folhas de couve cortadas em tiras finas

1 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue o alho e a cebola até ficarem dourados. Acrescente a cenoura ralada e refogue por 2 a 3 minutos, mexendo bem. Adicione a couve e refogue até murchar levemente, mas sem perder a cor. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Aos poucos, adicione a farinha de mandioca, mexendo sempre, até que tudo fique bem misturado e levemente crocante. Sirva em seguida.

Omelete de couve com queijo

Ingredientes

2 ovos

1/4 de xícara de chá de couve cortada em tiras finas

2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de leite

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um prato fundo, quebre os ovos e bata com um garfo ou fouet até a mistura ficar homogênea. Acrescente a couve, o queijo, o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Aqueça uma frigideira com o azeite ou a manteiga em fogo médio. Despeje a mistura de ovos e tampe a frigideira. Deixe cozinhar por 2 a 3 minutos, até a parte de baixo dourar e a de cima firmar. Se preferir, vire para dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

Salada de couve com quinoa, cranberries e amêndoas (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Salada de couve com quinoa, cranberries e amêndoas

Ingredientes

1 maço de couve kale

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de cranberries secas

1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa e a água com uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio até a água secar e os grãos ficarem macios (cerca de 15 minutos). Deixe esfriar. Retire os talos centrais da couve e rasgue as folhas em pedaços menores. Coloque em uma tigela grande e regue com o suco de limão e uma colher de sopa de azeite. Massageie as folhas com as mãos por cerca de 2 minutos, até ficarem mais macias e de cor verde intensa. Adicione a quinoa cozida e fria à tigela com a couve. Junte as cranberries e as amêndoas. Regue com o restante do azeite, adicione sal e pimenta-do-reino. Misture bem. Sirva em seguida.

Couve refogada com linguiça acebolada

Ingredientes

4 folhas de couve cortadas em tiras finas

2 linguiças calabresas cortadas em rodelas finas

cortadas em rodelas finas 1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira grande com azeite em fogo médio e doure as rodelas de linguiça, mexendo de vez em quando, até ficarem levemente crocantes. Adicione a cebola e refogue até murchar e dourar levemente. Junte o alho e refogue por mais 1 minuto, tomando cuidado para não queimar. Acrescente a couve e mexa bem para incorporar aos outros ingredientes. Refogue por 2 a 3 minutos, até a couve murchar e ficar brilhante, mas ainda verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.