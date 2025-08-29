O frango é uma proteína extremamente versátil, que combina com diferentes temperos, molhos e acompanhamentos, sendo presença frequente nas refeições do dia a dia. Além de nutritivo e leve, ele pode ser preparado de várias formas. Quando aliado à air fryer, ganha ainda mais destaque, já que o eletrodoméstico possibilita receitas práticas, rápidas e saborosas, deixando a carne suculenta por dentro e dourada por fora.
A seguir, confira 5 receitas práticas de frango na air fryer!
Coxinhas da asa crocantes na air fryer
Ingredientes
- 1 kg de coxinhas da asa
- Suco de 1 limão
- 3 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino
- Ramos de tomilho a gosto
- Azeite em spray para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as coxinhas da asa com suco de limão, alho, azeite, sal, páprica e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe marinar na geladeira por pelo menos 1 hora. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque as coxinhas no cesto da air fryer em uma única camada, sem sobrepor. Adicione os ramos de tomilho. Asse por 15 minutos a 200 °C, abra, vire as peças e borrife um pouco de azeite em spray. Deixe assar por mais 15 a 20 minutos, até que estejam bem douradas e crocantes por fora e macias por dentro. Sirva em seguida.
Frango recheado com queijo e presunto na air fryer
Ingredientes
- 4 filés de peito de frango
- 4 fatias de presunto
- 4 fatias de queijo muçarela
- Suco de 1/2 limão
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Palitos de dente para fechar os filés
- Óleo em spray
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, alho, suco de limão e azeite. Deixe descansar por 20 a 30 minutos para absorver o sabor. Abra os filés como se fosse um “envelope” (se estiverem grossos, faça um corte lateral sem separar as partes). Recheie cada filé com 1 fatia de presunto e 1 fatia de queijo. Feche com cuidado e prenda as bordas com palitos de dente para não vazar.
Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os filés recheados no cesto da air fryer, borrife um pouco de óleo em spray por cima e asse por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados por fora e cozidos por dentro. Retire os palitos antes de servir.
Frango com molho de mostarda e mel na air fryer
Ingredientes
Frango
- 600 g de peito de frango cortado em cubos médios
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de sopa de azeite
Molho de mostarda e mel
- 3 colheres de sopa de mostarda amarela
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de maionese
- 1 colher de sopa de suco de limão
Modo de preparo
Frango
Em uma tigela, tempere o frango com limão, alho, sal, pimenta-do-reino e azeite. Misture bem e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os pedaços de frango no cesto da air fryer, sem sobrepor. Asse por 12 a 15 minutos, mexendo ou virando os pedaços na metade do tempo, até que fiquem dourados e bem cozidos.
Molho de mostarda e mel
Em uma tigela, misture a mostarda, o mel, a maionese e o limão até formar um creme homogêneo. Retire o frango da air fryer e sirva acompanhado do molho de mostarda e mel por cima ou em uma tigelinha à parte para mergulhar.
Frango à milanesa na air fryer
Ingredientes
- 500 g de filé de peito de frango cortado em bifes
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho picados
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- Sal, azeite em spray e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de frango com suco de limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por pelo menos 20 minutos para pegar bem o sabor. Passe cada bife na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, pressionando levemente para fixar bem o empanado.
Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os filés empanados no cesto da air fryer em uma única camada, sem sobrepor. Borrife azeite em spray sobre o frango para deixá-lo mais dourado e crocante. Asse por 12 a 15 minutos, virando os filés na metade do tempo, até que fiquem dourados e crocantes por fora e cozidos por dentro. Sirva em seguida.
Almôndegas de frango na air fryer
Ingredientes
- 500 g de frango moído
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 2 dentes de alho amassados
- 1/2 cebola ralada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- Azeite em spray para finalizar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o frango moído e adicione o ovo, a farinha de rosca, o alho, a cebola, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Misture bem com as mãos até obter uma massa homogênea e modelável. Se necessário, adicione um pouco mais de farinha de rosca para dar liga. Modele as almôndegas do tamanho desejado.
Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque as almôndegas no cesto da air fryer em uma única camada, borrife azeite em spray e asse por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem bem douradas por fora e suculentas por dentro. Sirva em seguida.