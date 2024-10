5 receitas práticas com filé-mignon suíno para o almoço

O filé-mignon suíno é uma opção versátil e saborosa que pode transformar qualquer almoço em uma experiência gourmet. Com sua textura macia e sabor delicado, ele combina perfeitamente com diversos temperos e acompanhamentos. Além disso, é uma alternativa fácil de fazer e ideal para aqueles dias em que o tempo é curto. A seguir, veja como preparar pratos irresistíveis com esse corte nobre da carne suína!

Filé-mignon assado com batatas

Ingredientes

800 g de batata-bolinha

1 dente de alho descascado e amassado

2 ramos de alecrim

1 colher de sopa de manteiga

1 kg de filé-mignon suíno

100 ml de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Enrole e amarre com um barbante. Reserve. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, coloque as batatas-bolinhas, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte o filé-mignon e os ramos de alecrim e leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos, regando com o caldo aos poucos. Sirva em seguida.

Filé-mignon ao molho de laranja

Ingredientes

1 kg de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões

2 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1 xícara de chá de suco de laranja

1 colher de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Reserve por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Em seguida, retire a carne da panela, adicione a cebola e doure. Junte o suco de laranja e mexa para incorporar. Coloque a carne novamente na frigideira, acrescente a manteiga e misture. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Filé-mignon com cebola e mel

Ingredientes

400 g de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões

2 dentes de alho descascados e amassados

descascados e amassados 1 colher de sopa de mel

2 cebolas descascadas e fatiadas

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o filé-mignon e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Adicione mel, misture e cubra com plástico-filme. Deixe descansar por 30 minutos. Após, em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele até dourar todos os lados. Desligue o fogo, transfira a carne para um refratário e junte a cebola. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Filé-mignon ao molho madeira (Imagem: Svetlana Foote | Shutterstock)

Filé-mignon ao molho madeira

Ingredientes

1 kg de filé-mignon suíno limpo e cortado em medalhões

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de molho de tomate

1/2 xícara de chá de vinho tinto seco

seco 1 xícara de chá de água quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e sele os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Junte o molho de tomate e o vinho tinto e misture. Por último, coloque a água e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e despeje o molho sobre os medalhões. Sirva em seguida.

Iscas de filé-mignon com cebola

Ingredientes

1/2 kg filé-mignon suíno cortado em tiras

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e cortada em rodelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 20 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne sobre ela e sele os dois lados. Junte a cebola e doure. Desligue o fogo e sirva em seguida.