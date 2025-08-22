5 receitas práticas com bacon para o almoço

Tradicionalmente lembrado pelo toque crocante em sanduíches e no café da manhã, o bacon também ganha espaço como ingrediente principal em receitas para o almoço. Seu sabor defumado e marcante não apenas realça pratos simples, mas também transforma preparações mais elaboradas. Massas, assados e até ensopados ganham profundidade quando recebem a combinação de crocância e gordura característica do bacon.
Abaixo, aprenda a preparar 5 receitas práticas e saborosas com bacon para o almoço!
Macarrão à carbonara com bacon
Ingredientes
- 400 g de espaguete
- 1 colher de sopa de manteiga
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 50 ml de vinho branco seco
- 2 ovos inteiro e 3 gemas
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
- Queijo parmesão para polvilhar
Modo de preparo
Em uma panela grande, ferva a água em fogo médio. Adicione o espaguete e cozinhe até ficar al dente. Enquanto isso, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e frite o bacon na manteiga até dourar e ficar crocante. Adicione o vinho, misture por um minuto, desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture os ovos inteiros, as gemas e o queijo parmesão até formar um creme. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Escorra o macarrão e adicione-o imediatamente à frigideira com o bacon quente. Acrescente a mistura de ovos com queijo, mexendo rapidamente para que o calor do macarrão cozinhe os ovos sem deixá-los talhados. Disponha em um prato e polvilhe com queijo parmesão. Sirva em seguida.
Batata recheada com bacon
Ingredientes
- 4 batatas grandes
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha picada para decorar
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e cozinhe em fogo médio até ficarem macias, mantendo a casca. Desligue o fogo, escorra a água e, com a ajuda de uma faca, corte as tampas das batatas. Com uma colher, retire cuidadosamente o miolo, formando um espaço para o recheio. Em um recipiente, misture o miolo das batatas com manteiga, creme de leite, sal e pimenta-do-reino até obter um creme. Reserve.
Em uma panela antiaderente, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Desligue o fogo, despeje sobre o creme reservado e mexa para incorporar. Recheie as batatas e polvilhe com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 15 minutos. Retire do forno e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.
Rocambole de carne moída com bacon
Ingredientes
- 500 g de carne moída (patinho ou acém)
- 100 g de bacon cortado em fatias finas
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de rosca
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 200 g de queijo muçarela fatiado
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e orégano a gosto
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture a carne moída com o ovo, a farinha de rosca, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, a salsinha e o orégano até formar uma massa homogênea. Após, sobre um pedaço grande de plástico-filme, espalhe a carne em formato retangular, com cerca de 1 cm de altura. Disponha as fatias de queijo sobre a carne e enrole formando um rocambole. Retire o plástico-filme e cubra o rocambole com as fatias de bacon, sobrepondo levemente para que fiquem firmes. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200°C por 50 minutos. Sirva em seguida.
Ensopado de grão-de-bico com bacon
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 150 g de bacon picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 tomates sem sementes e picados
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Sal e azeite de oliva a gosto
- 2 xícaras de chá de água
- Folhas de tomilho para decorar
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio e refogue o bacon até que fique dourado e crocante. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione o alho e mexa por 1 minuto. Junte os tomates e a páprica doce e cozinhe até formar um molho espesso. Adicione o grão-de-bico cozido e a água e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reduza o fogo e cozinhe até que o ensopado esteja homogêneo e encorpado. Desligue o fogo e sirva decorado com as folhas de tomilho.
Farofa com bacon e linguiça
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de azeite de oliva
- 1 xícara de chá de bacon picado
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 500 g de linguiça calabresa defumada e cortada em rodelas
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 2 xícaras de chá de farinha de milho
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o bacon, o alho e a linguiça calabresa até dourar. Adicione as farinhas de mandioca e de milho e refogue até absorver toda a gordura. Tempere com sal e desligue o fogo. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.