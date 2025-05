5 receitas para surpreender no almoço de Dia das Mães

O Dia das Mães é a ocasião perfeita para pôr a mesa com afeto e transformar ingredientes simples em memórias inesquecíveis. Para isso, você não precisa de grandes elaborações — basta usar a criatividade e se inspirar no amor que as mães espalham todos os dias. A seguir, confira 5 receitas que fogem do óbvio e surpreendem no sabor para você preparar com carinho!

Canelone recheado com abóbora e queijo

Ingredientes

Recheio

2 xícaras de chá de abóbora cabotiá descascada, cozida e amassada

descascada, cozida e amassada 1 xícara de chá de queijo minas frescal amassado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de noz-moscada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Massa e molho

6 folhas de massa para lasanha pré-cozidas

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

200 ml de creme de leite

Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para gratinar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a abóbora cozida, o queijo minas, o azeite de oliva, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até formar um creme uniforme. Reserve. Para o molho, em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Aos poucos, coloque o leite e misture para não empelotar. Cozinhe até engrossar. Desligue o fogo e junte o creme de leite. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Misture bem e reserve.

Sobre cada folha de massa de lasanha, coloque uma porção do recheio de abóbora e enrole, formando canelones. Unte um refratário com manteiga e disponha os rolinhos lado a lado. Cubra com o molho branco e polvilhe queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente. Sirva em seguida.

Quiche de brócolis com alho-poró

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo branca

100 g de manteiga gelada picada

1 ovo

2 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Recheio

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

cozido e picado 1 talo de alho-poró fatiado

3 ovos

200 ml de creme de leite

Sal, noz-moscada, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

1 xícara de chá de queijo meia cura ralado

Azeite de oliva para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes da massa e misture até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Para o recheio, coloque o azeite de oliva em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e o brócolis e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Reserve.

Em um recipiente, coloque os ovos, o creme de leite e o queijo meia cura e misture até ficar homogêneo. Acrescente os vegetais refogados e mexa para incorporar. Reserve. Unte uma forma com fundo removível com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de trigo. Abra a massa e forre o fundo e as laterais da forma. Disponha o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Rocambole de carne recheado com cenoura e espinafre

Ingredientes

Carne

500 g de carne moída

1 ovo

1/2 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de flocos de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Recheio

1 cenoura descascada e ralada

Folhas de 1 maço de espinafre refogadas

150 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da carne e mexa até obter uma massa homogênea. Após, forre uma superfície lisa com plástico-filme e abra a massa no formato de um retângulo. Recheie com a cenoura, as folhas de espinafre e o queijo muçarela. Com a ajuda do plástico-filme, enrole como um rocambole. Transfira para uma assadeira, retirando o plástico-filme. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Sirva fatiado.

Bife de porco com molho barbecue (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

Bife de porco com molho barbecue

Ingredientes

Bife de porco

4 bifes de lombo de porco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e amassado

1 colher de chá de páprica defumada

Molho barbecue

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de ketchup

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de vinagre de maçã

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de chá de mostarda

1/2 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho barbecue

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o ketchup, o açúcar mascavo, o vinagre de maçã, o molho inglês, a mostarda e a páprica. Reduza o fogo e cozinhe até o molho engrossar levemente. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Bife de porco

Em um recipiente, coloque os bifes de porco e tempere com sal, pimenta-do-reino moída, alho e páprica defumada. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os bifes de porco e frite cada lado por 4 minutos. Reduza o fogo, junte o molho barbecue e deixe cozinhar por mais 5 minutos, virando-os na metade do tempo para ficarem bem envolvidos no molho. Sirva ainda quente.

Nhoque de batata-doce com molho de tomate

Ingredientes

Nhoque

2 xícaras de chá de batata-doce cozida, descascada e amassada

cozida, descascada e amassada 1 xícara de chá de farinha de trigo

1 gema de ovo

Sal a gosto

Água para cozinhar e resfriar

Molho

4 tomates sem sementes, sem pele e picados

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Em um recipiente, coloque a batata-doce, a gema de ovo e o sal e misture. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e mexa até que a massa não grude nas mãos. Modele tiras e corte em pedaços. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os nhoques na panela e cozinhe até que subam à superfície. Disponha em um refratário e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates e cozinhe até desmanchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e folhas de manjericão e desligue o fogo. Sirva o nhoque com o molho por cima.