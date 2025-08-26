Cremoso, versátil e leve, o queijo cottage é daqueles ingredientes que conquistam facilmente um espaço na cozinha de quem busca praticidade sem abrir mão da saúde. Com poucas calorias e alto teor de proteínas, ele combina bem tanto em preparações salgadas quanto em doces, trazendo textura e sabor delicado aos pratos.

A seguir, confira 5 receitas leves e saudáveis com queijo cottage!

Panqueca com queijo cottage

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de iogurte natural desnatado

desnatado 1 pitada de sal

1 colher de café de fermento químico em pó

4 colheres de sopa de queijo cottage

Iogurte natural e folhas de hortelã para decorar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com a aveia, o iogurte natural e o sal até formar uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Aqueça uma frigideira untada com azeite de oliva em fogo médio. Reduza o fogo, despeje a massa sobre a panela e cozinhe até firmar. Vire para dourar do outro lado. Desligue o fogo, recheie com o queijo cottage e dobre a panqueca ao meio. Sirva com uma colher de iogurte por cima e finalize com folhas de hortelã.

Abobrinha recheada com queijo cottage e quinoa

Ingredientes

2 abobrinhas

1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de queijo cottage

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

1/2 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em água corrente, lave as abobrinhas e, com uma faca, corte-as ao meio no sentido do comprimento. Retire parte da polpa com a ajuda de uma colher, formando barquinhas. Reserve a polpa. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a polpa da abobrinha e refogue até murchar.

Em seguida, adicione a quinoa, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture para incorporar. Desligue o fogo e acrescente o queijo cottage, mexendo até obter um recheio cremoso. Distribua essa mistura dentro das barcas de abobrinha e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Patê de queijo cottage com ervas

Ingredientes

1 xícara de chá de queijo cottage

cottage 1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída, cebolinha, salsinha e manjericão a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o queijo cottage com o azeite de oliva. Transfira para um liquidificador, adicione os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Creme de abóbora com cottage (Imagem: Nata Bene | Shutterstock)

Creme de abóbora com cottage

Ingredientes

500 g de abóbora descascada e picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

150 g de queijo cottage

Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola até dourar levemente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a abóbora e refogue por alguns minutos para intensificar o sabor. Despeje o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar em fogo médio até a abóbora ficar bem macia. Bata a sopa com um mixer na própria panela até obter um creme liso e homogêneo. Sirva com o queijo cottage por cima e salsinha.

Musse de queijo cottage com manga

Ingredientes

2 claras de ovo

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa de xilitol

200 g de queijo cottage

85 g de iogurte desnatado

10 g de gelatina incolor

2 mangas picadas

picadas 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata as claras até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e bata até obter uma consistência fofa. Aos poucos, acrescente o queijo cottage e o iogurte desnatado e bata para incorporar. Reserve. Hidrate a gelatina conforme as instruções do fabricante e junte à mistura reservada. Disponha em uma travessa e leve à geladeira para firmar.

Em uma panela, cozinhe a polpa das mangas com água em fogo baixo até formar uma pasta. Desligue o fogo e adicione o xilitol. Retire a musse de queijo cottage da geladeira e disponha a calda por cima. Leve à geladeira por mais 2 horas e sirva em seguida.