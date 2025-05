O espinafre é um vegetal nutritivo e muito versátil, ideal para ser incluído em diversas receitas do dia a dia. Rico em ferro, cálcio, fibras, vitaminas A, C e do complexo B, ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico, melhorar a saúde dos ossos e favorecer o funcionamento do intestino. Além disso, seu sabor suave combina bem com diversas preparações, tornando-se uma opção prática e saudável para enriquecer as refeições.

A seguir, confira 5 receitas irresistíveis com espinafre!

Torta de espinafre

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de margarina para folhados

2 gemas de ovo

Recheio

Folhas de 1 maço de espinafre

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

400 g de ricota esfarelada

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga

3 ovos batidos

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Água

Montagem

Farinha de trigo para enfarinhar e polvilhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a margarina, o sal e as gemas e misture bem. Aos poucos, acrescente a água e sove a massa até obter uma consistência homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos.

Recheio

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas de espinafre e cozinhe até ficarem viçosas. Depois, escorra e pique as folhas. Em um recipiente, coloque a manteiga, o espinafre, o queijo ralado, a ricota e a farinha de trigo e mexa bem. Por último, acrescente os ovos e mexa novamente. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.

Montagem

Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Reserve. Unte uma assadeira de fundo removível com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e distribua o recheio. Leve ao forno preaquecido em 250 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Suflê de espinafre com bacon

Ingredientes

100 g de bacon picado

picado 1/2 cebola picada

Folhas de 1 maço de espinafre picadas

2 colheres de sopa de manteiga

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

Manteiga para untar

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o bacon e leve ao fogo médio para fritar. Quando estiver dourado, adicione a cebola e refogue até ela começar a dourar. Acrescente o espinafre e refogue até as folhas murcharem. Reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter, junte o alho e refogue até dourar. Coloque a farinha de trigo e misture bem. Depois, adicione o leite aos poucos, sempre mexendo, até engrossar. Desligue o fogo.

Deixe a mistura esfriar um pouco e adicione as gemas, o espinafre com o bacon e a muçarela e misture bem. Reserve. Em uma batedeira, bata as claras em neve e junte delicadamente aos demais ingredientes. Reserve. Unte pequenas formas com manteiga, polvilhe com queijo parmesão ralado e despeje a massa. Salpique com queijo parmesão por cima e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 12 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de espinafre com frango

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de azeite

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

50 g de queijo branco esfarelado

100 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, coloque o espinafre, o leite, o ovo e o azeite. Bata até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de aveia e o sal e bata para misturar bem. Por último, adicione o fermento e bata rapidamente, apenas para incorporar. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje uma concha pequena de massa, espalhe e cozinhe por 1 a 2 minutos, até firmar e soltar do fundo. Vire com uma espátula e cozinhe mais 1 minuto do outro lado. Repita até acabar a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o frango e misture bem. Refogue até o frango ficar soltinho. Recheie as panquecas com o frango refogado e com o queijo brando. Enrole e sirva em seguida.

Creme de espinafre (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Creme de espinafre

Ingredientes

200 g de creme de leite

Folhas de 1 maço de espinafre

4 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 pitada de açúcar

1/2 colher de chá de noz-moscada ralada

1 cebola fatiada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite, a cebola, o sal e o açúcar e leve ao fogo médio para cozinhar até a cebola dourar. Depois, adicione o restante do azeite e o alho e frite por 3 minutos. Acrescente as folhas de espinafre e misture até murchar. Em seguida, coloque o creme de leite na panela e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe, em fogo baixo, até levantar fervura. Sirva em seguida.

Rolinhos de berinjela com espinafre e quinoa

Ingredientes

Rolinhos

2 berinjelas cortadas em fatias finas no sentido do comprimento

cortadas em fatias finas no sentido do comprimento Sal a gosto

Azeite de oliva para grelhar

Recheio

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de espinafre picado

1/2 xícara de chá de ricota esfarelada

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Rolinhos

Em uma tigela, disponha a berinjela fatiada e polvilhe com sal e deixe descansar por 15 minutos para eliminar o amargor. Seque com papel-toalha. Em uma frigideira antiaderente, aqueça um fio de azeite em fogo médio e grelhe rapidamente os dois lados das fatias de berinjela. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Acrescente a quinoa e a ricota. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa bem até obter um recheio homogêneo. Sobre cada fatia de berinjela, coloque uma colher de sopa do recheio e enrole delicadamente. Disponha os rolinhos em um refratário levemente untado com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar. Sirva em seguida.