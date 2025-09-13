A esfiha é um prato tradicional da culinária árabe que conquistou espaço no paladar dos brasileiros. Ela pode ser encontrada em versões abertas, que lembram uma pequena pizza, ou fechadas, semelhantes a um pastel assado, com diferentes massas e recheios variados.

Abaixo, confira 5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada!

Esfiha fechada de calabresa

Ingredientes

Massa

240 ml de óleo

2 ovos

50 g de fermento biológico

1 1/2 colher de chá de sal

de sal 1 colher de chá de açúcar

250 ml de leite morno

250 ml de água

1 kg de farinha de trigo

Gema de ovo para pincelar

Óleo para untar

Recheio

1 linguiça calabresa descascada e picada

1 cebola descascada e picada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter um líquido. Adicione o óleo, o leite, a água, o sal e os ovos e misture. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo e mexa até dar o ponto de não grudar nas mãos. Sove a massa por 10 minutos. Depois, transfira para um recipiente untado com um pouco de óleo e deixe descansar por 1 hora.

Recheio e montagem

Em um recipiente, coloque a calabresa e a cebola e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e abra com a ajuda de um rolo. Coloque o recheio no meio e feche a massa formando um triângulo. Aperte bem as bordas para o recheio não sair. Repita o processo com toda a massa e pincele com a gema de ovo. Disponha as esfihas sobre uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Esfiha aberta de carne

Ingredientes

Massa

1 kg de farinha de trigo

30 g de fermento biológico seco

3/4 de xícara de chá de açúcar refinado

125 ml de óleo

700 ml de água morna

1 colher de sopa de sal

Fubá para polvilhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

700 g de carne moída

moída 5 tomates sem sementes e picados

1 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã picadas

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque 500 ml de água, o fermento biológico e o açúcar e misture. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 10 minutos. Após, junte metade da farinha de trigo, o óleo, o sal e mexa para incorporar. Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e sove. Acrescente o restante da farinha de trigo alternando com o restante da água até que a massa desgrude das mãos. Reserve por 10 minutos.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de bolinhas, utilizando o fubá para dar formato. Com os dedos, achate cada bolinha, fazendo laterais altas (como um ninho). Acomode os discos em uma assadeira polvilhada com fubá e deixe descansar por 15 minutos.

Recheio

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes do recheio e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de recheio e espalhe sobre cada disco de esfiha. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Esfiha fechada de camarão

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de azeite de oliva

250 ml de água morna

Gema de ovo para pincelar

Azeite de oliva para untar

Recheio

300 g de camarão limpo e descascado

limpo e descascado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter uma consistência líquida. Adicione a água morna e o sal e mexa para incorporar. Acrescente o azeite de oliva e a farinha de trigo e amasse até obter uma massa lisa, que não grude nas mãos. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.

Recheio e montagem

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os camarões e refogue rapidamente, mexendo para não endurecer. Junte o molho de tomate e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Desligue o fogo e finalize com o coentro.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e abra com a ajuda de um rolo. Coloque o recheio no meio e feche a massa formando um triângulo. Aperte bem as bordas para o recheio não sair. Repita o processo com toda a massa e pincele com a gema de ovo. Disponha as esfihas sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Esfiha aberta de queijo (Imagem: Royam | Shutterstock)

Esfiha aberta de queijo

Ingredientes

Massa

1 colher de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite morno

15 g de fermento biológico

4 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de chá de sal

Óleo para untar

Recheio

200 g de queijo muçarela ralado

1 1/2 xícara de chá de salsinha picada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter uma consistência líquida. Adicione o leite e o sal e mexa para incorporar. Acrescente o óleo e a farinha de trigo e amasse até obter uma massa lisa, que não grude nas mãos. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.

Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Utilizando os dedos, achate a bolinha, fazendo laterais altas (como um ninho). Acomode o disco em uma assadeira untada com óleo e repita o processo com toda a massa. Deixe descansar por 15 minutos.

Recheio e montagem

Em um recipiente, coloque o queijo e a salsinha e misture. Após, com a ajuda de uma colher, disponha um pouco de recheio sobre cada disco de esfiha e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Esfiha aberta de frango

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

10 g de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de azeite de oliva

250 ml de água morna

Azeite de oliva para untar

Recheio

300 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite de oliva

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque o fermento biológico e o açúcar e misture até obter uma consistência líquida. Adicione a água morna e o sal e mexa para incorporar. Acrescente o azeite de oliva e a farinha de trigo e amasse até obter uma massa lisa, que não grude nas mãos. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 1 hora.

Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Utilizando os dedos, achate a bolinha, fazendo laterais altas (como um ninho). Acomode o disco em uma assadeira untada com azeite de oliva e repita o processo com toda a massa. Deixe descansar por 15 minutos.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o frango e o molho de tomate e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e finalize com a salsinha. Após, com a ajuda de uma colher, disponha um pouco de recheio sobre cada disco de esfiha e espalhe. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.