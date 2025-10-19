Variedades

5 receitas econômicas e práticas com filé mignon suíno

Filé mignon suíno ao molho madeira (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

O filé mignon suíno é um dos cortes mais práticos para o preparo de receitas e, devido a sua versatilidade, pode ser incrementado de diversas maneiras. Por ser uma opção econômica, ele também é uma ótima pedida para servir no almoço ou jantar em família, pois rende uma refeição saborosa e completa, tudo isso de forma simples até para quem não tem muita experiência na cozinha.

Confira, a seguir, 5 receitas com filé mignon suíno para você preparar em casa!

Filé mignon suíno ao molho madeira

Ingredientes

Carne

  • 1 kg de filé mignon suíno em medalhões
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

  • 1/2 xícara de chá de vinho tinto
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 xícara de chá de água quente
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Carne

Em um recipiente, coloque os medalhões e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os medalhões, tampe a panela e frite até a carne dourar. Depois, vire para dourar do outro lado. Desligue o fogo e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta. Junte o molho de tomate e o vinho tinto e misture até incorporar. Por último, coloque a água quente e cozinhe até o molho engrossar. Adicione os medalhões e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Iscas de filé suíno com cebola

Ingredientes

  • 1 kg de filé mignon suíno cortado em tiras
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola descascada e cortada em rodelas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as tiras de filé mignon e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e reserve por 10 minutos. Após, em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione as tiras de carne e frite até dourar, sem mexer muito. Por último, coloque a cebola e frite até dourar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Filé mignon suíno ao curry

Ingredientes

  • 500 g de filé mignon suíno cortado em cubos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de curry em pó
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os cubos de filé mignon suíno e sele a carne, mexendo até dourar por todos os lados. Polvilhe o curry sobre a carne e misture bem, mantendo em fogo médio por 1 a 2 minutos para liberar o aroma. Adicione o creme de leite, misture e reduza o fogo para baixo. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até o molho engrossar levemente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino, se necessário. Sirva em seguida.

Picadinho de carne em uma panela preta com batata, cenoura, ervilha e tomate
Picadinho de filé mignon suíno (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Picadinho de filé mignon suíno

Ingredientes

  • 1 talo de alho-poró picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1 batata descascada e picada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 395 g de ervilha fresca
  • 600 g de filé mignon suíno cortado em cubos
  • 50 ml de molho de soja
  • 50 ml de azeite
  • 4 colheres de sopa de farinha de trigo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água quente
  • Coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o filé mignon suíno e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a farinha de trigo e misture bem. Tampe e reserve por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte o alho-poró, a cenoura, o tomate e a batata e refogue bem. Coloque a carne e doure. Por último, coloque o molho de soja, a ervilha e a água e misture. Cozinhe até a carne e os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Filé mignon suíno à milanesa

Ingredientes

  • 500 g de filé mignon suíno em medalhões
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere os medalhões com sal e pimenta-do-reino. Coloque a farinha de trigo em um prato, os ovos batidos em outro e a farinha de rosca em um terceiro prato. Passe cada medalhão primeiro na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, cobrindo bem toda a superfície. 

Aqueça uma frigideira em fogo médio e adicione óleo suficiente para cobrir levemente o fundo. Quando estiver quente, frite os medalhões por aproximadamente 3 a 4 minutos de cada lado, até que estejam dourados e cozidos por dentro. Retire os medalhões e escorra em papel-toalha para eliminar o excesso de azeite. Sirva em seguida.

