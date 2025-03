5 receitas doces e leves para comer sem culpa

Receitas doces, leves e com poucas calorias são uma ótima opção para quem deseja manter a saúde e o peso e, ainda assim, desfrutar de um momento de prazer. Outra vantagem é que elas são ricas em nutrientes, além de muito saborosas. A seguir, confira como preparar algumas opções para inserir no seu dia a dia!

Quindim fit

Ingredientes

10 gemas de ovo

100 g de coco fresco ralado

250 ml de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de biomassa de banana-verde

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 1/2 xícara de chá de açúcar de coco

de coco Óleo de coco para untar

Açúcar demerara para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, peneire as gemas de ovo para não ficarem com odor ou sabor de ovo e reserve. Em outro recipiente, coloque o leite de coco e a biomassa de banana-verde e misture. Adicione o coco ralado, o óleo de coco, o extrato de baunilha e o açúcar de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, adicione as gemas peneiradas e misture delicadamente. Coloque em formas pequenas untada com óleo de coco e polvilhada com açúcar demerara. Em banho-maria, leve ao forno preaquecido a 180 °C por 60 minutos. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Cookie de cacau

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa óleo de coco

1 ovo

1/4 de xícara de chá de cacau em pó

1 colher de sopa de extrato de baunilha

1 pitada de canela em pó

1 colher de chá de mel

Castanhas, nozes e chocolate meio amargo picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas e o óleo de coco e amasse com as pontas dos dedos até que fique com a consistência de uma massa mole. Junte os demais ingredientes e, com a ajuda de uma colher, misture. Com as mãos umedecidas, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Depois, amasse-as levemente para fazer os cookies. Disponha em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Panqueca de aveia com canela

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de flocos de aveia

1/2 banana descascada e amassada

1/2 colher de chá de canela em pó

em pó 1/2 colher de chá de fermento químico em pó

1/4 de xícara de chá de leite desnatado

1 colher de chá de mel

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o ovo, a banana amassada, o leite desnatado, o mel e o sal e misture. Acrescente os flocos de aveia, a canela e o fermento químico e mexa até obter uma massa homogênea. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo baixo para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje pequenas porções de massa sobre ela e cozinhe por 2 minutos cada lado. Sirva acompanhado com mel e frutas.

Bolo de farinha de tapioca (Imagem: gustavomellossa | Shutterstock)

Bolo de farinha de tapioca

Ingredientes

3 xícaras de chá de farinha de tapioca (não é a goma utilizada para fazer tapioca)

200 ml de leite de arroz

2 claras de ovo

2 gemas de ovo

2 colheres de sopa óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar demerara

100 ml de leite de coco

1 xícara de chá de coco ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de tapioca e o leite de arroz e deixe hidratando. Em uma batedeira, bata as claras em neve e reserve. Em outro recipiente, coloque as gemas, o óleo de coco, o açúcar demerara, o leite de coco e o coco ralado e misture. Acrescente a farinha de tapioca hidratada, as claras em neve e o fermento químico e mexa para incorporar. Transfira a massa para uma forma untada com óleo de coco e polvilhada com a farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Brownie de banana com cacau

Ingredientes

2 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 2 ovos

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de flocos de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as bananas, os ovos, o cacau em pó e o mel e misture até obter uma massa homogênea. Acrescente os flocos de aveia e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma antiaderente forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Retire do forno, espere esfriar e corte. Sirva em seguida.