Durante os dias de descanso, é comum as dietas ficarem de lado e os alimentos mais calóricos ganharem espaço na mesa. Entre encontros, petiscos e pratos caprichados, o organismo pode acabar sentindo os efeitos do excesso. Para retomar o equilíbrio de forma leve e saborosa, as receitas detox são ótimas aliadas, pois ajudam na digestão, desincham e revitalizam o corpo com ingredientes naturais e repletos de nutrientes.

A seguir, confira 5 receitas detox para o almoço!

Creme de couve-flor com cúrcuma

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

1 abobrinha descascada e picada

descascada e picada 1 cebola-roxa descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma em pó

750 ml de caldo de legumes sem sal

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e gengibre ralado a gosto

Salsinha picada e tomilho para servir

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa, o alho, a cúrcuma e o gengibre e refogue por 3 minutos. Adicione os floretes de couve-flor e a abobrinha e refogue por 2 minutos. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e disponha a mistura em um liquidificador. Bata até obter um creme liso. Volte para a panela, junte o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida com salsinha e tomilho.

Almôndega de quinoa com brócolis

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de floretes de brócolis cozidos e picados

cozidos e picados 1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de cúrcuma em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a quinoa, o brócolis, a cebola-roxa, o alho, a farinha de linhaça e os temperos e amasse até obter uma massa modelável — se necessário, adicione mais farinha de linhaça para dar liga. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha as almôndegas em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Espinafre refogado com gergelim

Ingredientes

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de sementes de gergelim branco

Suco de 1/2 limão

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gergelim e refogue por 1 minuto. Acrescente as folhas de espinafre e refogue até murchar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal. Finalize com o suco de limão e as sementes de gergelim. Sirva em seguida.

Salada de abóbora com ricota e gengibre (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Salada de abóbora com tofu e gengibre

Ingredientes

5 fatias de abóbora

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta-do-reino moída

2 xícaras de chá de folhas verdes (rúcula, espinafre baby e agrião)

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de gengibre ralado

1 fio de azeite de oliva

Sal, salsinha e ricota amassada a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as fatias de abóbora e tempere com azeite de oliva, cúrcuma e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o suco de limão, o gengibre ralado e o fio de azeite de oliva e misture. Após, coloque as folhas verdes em um prato e distribua as fatias de abóbora sobre elas. Adicione a ricota e sirva com o molho.

Sopa de lentilha com cominho e gengibre

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 cenoura descascada e picada

1 abobrinha descascada e picada

1/2 cebola-roxa descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de gengibre ralado

1 folha de louro

1,2 l de água

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa, o alho, a cúrcuma, o cominho e o gengibre e refogue por 3 minutos. Acrescente a cenoura, a abobrinha, a lentilha e a folha de louro e misture. Junte a água, tampe e cozinhe em fogo médio por 30 minutos. Desligue o fogo e retire a folha e louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.