5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho para o almoço ou o jantar

Nada como um prato que une sabor, conforto e praticidade. O escondidinho é uma daquelas opções que agradam a variados paladares e se adaptam a diferentes momentos do dia, seja em um almoço especial ou em um jantar acolhedor. Com camadas cremosas e um recheio irresistível, ele transforma ingredientes simples em uma refeição completa, repleta de aroma e textura.
A seguir, aprenda a preparar 5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho!
Escondidinho de carne moída
Ingredientes
Purê
- 5 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
Recheio
- 500 g de carne moída
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione as batatas amassadas e misture. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e deixe dourar levemente. Acrescente a carne moída e cozinhe até perder a cor rosada. Coloque os tomates e o extrato de tomate, misture bem e deixe cozinhar por alguns minutos até formar um molho encorpado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde. Reserve.
Montagem
Em um refratário, faça uma camada de carne moída. Cubra com o purê de batata, nivelando com uma colher. Polvilhe o queijo muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.
Escondidinho de frango
Ingredientes
Purê
- 800 g de mandioca descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de requeijão
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, coloque a mandioca, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a mandioca amassada e misture. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo até formar um creme homogêneo. Finalize com o creme de leite, ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até dourar levemente. Junte o alho e mexa até soltar o aroma. Acrescente o frango, os tomates e o milho-verde. Cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo de vez em quando. Adicione o requeijão, misture até ficar cremoso e finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Em um refratário, espalhe uma camada do purê de mandioca, cubra com o recheio de frango e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar e formar uma crosta levemente gratinada. Sirva em seguida.
Escondidinho de carne-seca
Ingredientes
Purê
- 800 g de mandioquinha descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 500 g de carne-seca dessalgada, cozida e desfiada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 cebolas picadas
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, coloque a mandioquinha, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra e amasse ainda quente. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a mandioquinha amassada e misture. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo até obter um purê cremoso. Junte o creme de leite, ajuste o sal e tempere com a pimenta-do-reino. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e mexa rapidamente. Acrescente a carne-seca e refogue por alguns minutos para realçar o sabor. Finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Montagem
Em um refratário, espalhe metade do purê de mandioquinha, cubra com o recheio de carne-seca e finalize com o restante do purê. Polvilhe o queijo muçarela por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o topo dourar e o queijo derreter. Sirva em seguida.
Escondidinho de camarão
Ingredientes
Purê
- 600 g de batata descascada e picada
- 1 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 500 g de camarão limpo
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 tomates picados
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1/2 xícara de chá de requeijão cremoso
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, cozinhe a batata com água e sal em fogo médio até ficar macia. Escorra e amasse bem. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e junte a batata amassada. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até formar um purê liso e cremoso. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione o alho e mexa por alguns segundos. Junte o camarão e cozinhe por cerca de 3 minutos, até mudar de cor. Acrescente os tomates e o extrato de tomate, misture e cozinhe por mais 5 minutos em fogo baixo. Adicione o requeijão cremoso, mexa até incorporar e finalize com o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino.
Montagem
Em um refratário, espalhe uma camada de purê de batata. Cubra com o recheio de camarão e finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente. Sirva em seguida.
Escondidinho de legumes
Ingredientes
Purê
- 800 g de batata-doce descascada e cortada em cubos
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha picada
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1 tomate picado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 1/2 xícara de chá de levedura nutricional
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para pincelar
Modo de preparo
Purê
Em uma panela, coloque a batata-doce, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse bem. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, junte a batata-doce amassada e adicione o leite de coco aos poucos, mexendo até formar um purê cremoso. Tempere com a pimenta-do-reino e ajuste o sal. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o alho e mexa rapidamente. Adicione a cenoura, a abobrinha e o pimentão, refogando por alguns minutos até ficarem levemente macios. Junte o tomate, o milho-verde, a ervilha e o molho de tomate. Cozinhe por cerca de 5 minutos em fogo baixo, mexendo de vez em quando. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o cheiro-verde.
Montagem
Em um refratário, faça uma camada com os legumes. Cubra com o purê de batata-doce. Pincele um fio de azeite por cima e salpique a levedura nutricional. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar levemente e formar uma crosta suave na superfície. Sirva em seguida.